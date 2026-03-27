A primeira PPP de Bauru
A Prefeitura de Bauru fará nesta sexta-feira (27) o lançamento do Programa’ Bauru + Iluminada’, com a cerimônia de assinatura do contrato da Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública, às 11h30, na Praça das Cerejeiras. É a primeira PPP do atual governo municipal e também de Bauru. Esse modelo de concessão foi criado no Brasil em 2004.
Desfecho após anos
O consórcio da PPP da Iluminação vencedor é chamado Luz do Brasil, formado pelas empresas Zopone Engenharia e Comércio Ltda (empresa líder), Sum-Ip Serviços de Infraestrutura Ltda, G.C.E. S/A e RH Engenharia Ltda. O resultado coloca fim a um processo que durava anos. A PPP começou a ser gestada durante o governo Gazzetta (2017-2020), mas acabou empacando porque não foram cumpridas formalidades legais.
Nos próximos 25 anos
Em 2022, a Justiça retirou o município do polo passivo de uma ação e abriu caminho para que a PPP fosse retomada. O valor que a Prefeitura repassará mensalmente ao consórcio será de até R$ 1.554.230,01. O grupo gerenciará o parque de iluminação pública pelos próximos 25 anos, prorrogáveis por mais 10.
Troca por LED
No primeiro ano de serviço, o consórcio deverá modernizar toda a iluminação pública de Bauru, com substituição das lâmpadas atuais por luminárias de LED, além de adequações nos braços e luminárias, seguindo critérios técnicos de luminosidade mínima. A ampliação da rede de iluminação pública do município também será de responsabilidade do consórcio.
Quase 50 mil pontos
Atualmente, a CPFL responde por 47.406 pontos de iluminação, enquanto outros 2.202 são gerenciados pela administração municipal. A previsão é de que a rede chegue a 85 mil pontos ao final de 25 anos. Há ainda a obrigatoriedade de implementar um sistema de telegestão, que permitirá à futura concessionária programar horários de ligação e desligamento das lâmpadas, além de identificar problemas nas luminárias no momento em que ocorrerem.
Guarda Municipal
A Câmara de Bauru realizou audiência pública para discutir a implantação da Guarda Civil Municipal (GCM) e a criação de uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, colocando o tema novamente no centro do debate local. Proposta pelo vereador Marcelo Afonso (PSD), a iniciativa reuniu representantes do Executivo, parlamentares e forças de segurança, com o objetivo de estruturar um modelo capaz de ampliar a proteção urbana e responder ao aumento das demandas por segurança na cidade.
Experiências positivas
Durante o encontro, foram apresentados dados sobre a realidade de Bauru e exemplos de municípios paulistas que já contam com GCM, como São Carlos, Indaiatuba e Paulínia. Os relatos destacaram resultados positivos, como redução de crimes, proteção de prédios públicos e maior sensação de segurança, reforçando o argumento de que a implantação da Guarda, aliada a uma secretaria específica, pode organizar políticas públicas, integrar tecnologia e fortalecer ações preventivas no município.
Prefeitura se compromete
Representantes da Prefeitura confirmaram que estudos estão em andamento para viabilizar a criação da GCM, com expectativa de avanço a partir de 2026, enquanto o debate político gira em torno do modelo a ser adotado — especialmente sobre o uso de armamento. Ao final, ficou evidente a convergência entre Legislativo, forças de segurança e setores da sociedade na defesa da implantação da Guarda Civil Municipal em Bauru, vista como passo essencial para estruturar uma política municipal de segurança mais eficiente e integrada.
Motoristas/aplicativo
Nesta sexta-feira (27), a partir das 14h, a Câmara Municipal de Bauru promove uma Audiência Pública para discutir os serviços prestados por motoristas de aplicativos (Uber) na cidade e a segurança dos passageiros. A iniciativa é do vereador Natalino da Pousada (PDT). Foram convocados para o encontro a prefeita Suéllen Rosim (PSD) e o chefe de Gabinete da Prefeitura, Leonardo Marcari, por meio de suas respectivas representações. Também foram convidados representantes do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), da OAB Bauru, da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Emdurb.