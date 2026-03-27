A primeira PPP de Bauru

A Prefeitura de Bauru fará nesta sexta-feira (27) o lançamento do Programa’ Bauru + Iluminada’, com a cerimônia de assinatura do contrato da Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública, às 11h30, na Praça das Cerejeiras. É a primeira PPP do atual governo municipal e também de Bauru. Esse modelo de concessão foi criado no Brasil em 2004.

Desfecho após anos

O consórcio da PPP da Iluminação vencedor é chamado Luz do Brasil, formado pelas empresas Zopone Engenharia e Comércio Ltda (empresa líder), Sum-Ip Serviços de Infraestrutura Ltda, G.C.E. S/A e RH Engenharia Ltda. O resultado coloca fim a um processo que durava anos. A PPP começou a ser gestada durante o governo Gazzetta (2017-2020), mas acabou empacando porque não foram cumpridas formalidades legais.

Nos próximos 25 anos

Em 2022, a Justiça retirou o município do polo passivo de uma ação e abriu caminho para que a PPP fosse retomada. O valor que a Prefeitura repassará mensalmente ao consórcio será de até R$ 1.554.230,01. O grupo gerenciará o parque de iluminação pública pelos próximos 25 anos, prorrogáveis por mais 10.