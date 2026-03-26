Bariri - A Associação Cultural Quilombo de Bariri (56 quilômetros de Bauru) realiza, na próxima quinta-feira (2), às 18h, na Câmara Municipal, o lançamento do curso de Letramento Racial, que será ministrado pelo corpo docente do núcleo FAAC (Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design) da Universidade Estadual Paulista "Júlio Mesquita Filho" (Unesp-Bauru). O curso é gratuito e garante cartilha e certificado.

O atual presidente da Associação Cultural Quilombo, Edcarlos Santos, assina a coordenação geral e a elaboração da cartilha, conteúdo pioneiro no centro-oeste paulista. Durante o processo de elaboração da obra, ele contou com a colaboração de vários pesquisadores, mestres, conselheiros e membros da comunidade negra.

A fim de atender toda a população, a Associação Quilombo irá formar três turmas. Na terça-feira (7), começam as aulas na Emef Professora Joseane Bianco, às 14h, dedicada aos alunos; e no Clube Da Melhor Idade, às 18h, direcionada para os professores, por meio de parceria com a Diretoria de Educação, Cultura e Lazer do Município.