Bariri - A Associação Cultural Quilombo de Bariri (56 quilômetros de Bauru) realiza, na próxima quinta-feira (2), às 18h, na Câmara Municipal, o lançamento do curso de Letramento Racial, que será ministrado pelo corpo docente do núcleo FAAC (Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design) da Universidade Estadual Paulista "Júlio Mesquita Filho" (Unesp-Bauru). O curso é gratuito e garante cartilha e certificado.
O atual presidente da Associação Cultural Quilombo, Edcarlos Santos, assina a coordenação geral e a elaboração da cartilha, conteúdo pioneiro no centro-oeste paulista. Durante o processo de elaboração da obra, ele contou com a colaboração de vários pesquisadores, mestres, conselheiros e membros da comunidade negra.
A fim de atender toda a população, a Associação Quilombo irá formar três turmas. Na terça-feira (7), começam as aulas na Emef Professora Joseane Bianco, às 14h, dedicada aos alunos; e no Clube Da Melhor Idade, às 18h, direcionada para os professores, por meio de parceria com a Diretoria de Educação, Cultura e Lazer do Município.
Pensando nesta classe que tem a missão de educar, o curso de Letramento Racial será incorporado no HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo) para todos os professores de Bariri. A terceira turma tem início em 25 de abril, sábado, na sede do Quilombo. Disponível para todos os públicos, o curso permite acesso livre ao conteúdo de Letramento Racial.
O curso terá carga horária de 12h, distribuídas em seis dias, com encontros quinzenais. A metodologia será pautada na Cartilha de Letramento Racial, lançada pela entidade em janeiro de 2025. O conteúdo foi desenvolvido pela Associação Cultural Quilombo de Bariri, em parceria com o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. O lançamento do curso foi viabilizado a partir de destinação de emenda impositiva da deputada estadual Thainara Faria.
Corpo Docente
Para ministrar o curso de Letramento Racial, a Associação Quilombo foi em busca de professores com vasta experiência e pesquisa na área, formando um corpo docente com especialistas, mestres e doutores. Os nomes escolhidos foram Carina Cristina do Nascimento, Juarez Tadeu de Paula Xavier, Gabriel Henrique Vitorino Alves de Jesus e Tatiana Sa.
Carina Cristina do Nascimento
Doutora em Mídia e Tecnologia pela FAAC-UNESP Bauru (2025) e pesquisadora do Grupo NeoCriativa. Mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP (2009), e Bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Sagrado Coração (2002).
Juarez Tadeu de Paula Xavier
Graduação em Comunicação Social Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1990), mestrado - Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina: comunicação e cultura - Universidade de São Paulo (PROLAM/USP, 2000), doutorado - Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina - Universidade de S. Paulo (PROLAM/USP, 2004) e Pós-Doutorado na Universidade Estadual de Campinas - Faculdade de Educação (Unicamp/FE), sob supervisão da prof. Dra. Débora Cristina Jeffrey.
Gabriel Henrique Vitorino Alves de Jesus
Mestrado profissional em Programa de Pós-Graduação Mídia e Tecnologia (UNESP), com experiência na área de Direito, atuando principalmente em temas como: liberdade religiosa e racismo religioso. Conselheiro da comunidade negra de Bauru biênio (2023/2025).
Tatiana Sa
Tatiana Sa nascida em Diadema (SP) é atriz e arte-educadora. Graduada em artes cênicas pela USC- Universidade do Sagrado Coração (UNISAGRADO). Graduanda em Direito pela FGP. Pós-graduada em Produção Cultural, Arte e Entretenimento na Faculdade Unyleya em 2025.
Sobre a Associação Cultural Quilombo de Bariri
Com mais de 38 anos de História, a Associação Cultural Quilombo de Bariri é uma das poucas do ramo que permanece ativa no interior de São Paulo. A entidade tem o intuito de promover o reconhecimento, valorização e preservação do patrimônio, história, memória cultural brasileiro, africano e afro-brasileiro e sua presença na cultura nacional.
A associação visa estreitar laços de confraternização, promover o desenvolvimento sócio econômico-cultural da comunidade afro-brasileira e da população de baixa renda e desenvolver o espírito de cidadania, entre outras ações.
Atualmente, a entidade promove gratuitamente diversos cursos e oficinas como: letramento racial, capoeira, moda, gastronomia e tranças. A associação busca ser uma organização de referência cultural, educacional, na implantação e gestão de projetos voltados, prioritariamente à cultura afro-brasileira.
Serviço:
Lançamento do Curso de Formação de Letramento Racial
Data: dia 2 de abril, quinta-feira, às 18h
Local: Câmara Municipal de Bariri, na rua Francisco Munhoz Cegarra, 126, 2º andar
Informações pelo telefone (14) 3662-5606