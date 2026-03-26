Itatinga - A Polícia Civil de Itatinga (120 quilômetros de Bauru) concluiu, nesta quarta-feira (25), a investigação de um dos casos mais revoltantes de crueldade animal já registrados na cidade - o atropelamento e morte do cão Branquinho, conhecido e querido por moradores da região.

O crime ocorreu na madrugada do último dia 14 de março, na rua Luiz Fornazari, em frente a uma adega movimentada. Testemunhas assistiram, estarrecidas, ao momento em que o motorista de um Toyota Corolla prata atropelou o animal.

Mesmo alertado por pessoas que estavam no local, ele ignorou os gritos, acelerou e arrastou Branquinho por cerca de cinco quarteirões. O cachorro foi deixado para trás, gravemente ferido, agonizando no asfalto, sem qualquer chance de socorro.