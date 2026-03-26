Itatinga - A Polícia Civil de Itatinga (120 quilômetros de Bauru) concluiu, nesta quarta-feira (25), a investigação de um dos casos mais revoltantes de crueldade animal já registrados na cidade - o atropelamento e morte do cão Branquinho, conhecido e querido por moradores da região.
O crime ocorreu na madrugada do último dia 14 de março, na rua Luiz Fornazari, em frente a uma adega movimentada. Testemunhas assistiram, estarrecidas, ao momento em que o motorista de um Toyota Corolla prata atropelou o animal.
Mesmo alertado por pessoas que estavam no local, ele ignorou os gritos, acelerou e arrastou Branquinho por cerca de cinco quarteirões. O cachorro foi deixado para trás, gravemente ferido, agonizando no asfalto, sem qualquer chance de socorro.
O motorista fugiu, mas investigações conduzidas pela Delegacia de Itatinga, que contaram com a análise de imagens de câmeras de segurança e informações divulgadas em redes sociais, levaram à identificação do suspeito, de 43 anos.
"A mobilização popular foi decisiva para identificar o responsável por tamanha violência", diz a Polícia Civil, em nota. "Como se a crueldade não bastasse, durante as investigações, o suspeito passou a ameaçar uma testemunha-chave".
Segundo a corporação, em relação à tentativa de intimidação, foi registrado um BO por ameaça. "Diante das provas reunidas — incluindo imagens e depoimentos — o investigado foi chamado à Delegacia de Polícia de Itatinga", revela.
"Em seu depoimento, negou o crime, mesmo confrontado com evidências contundentes". Ele responderá pelo crime de praticar ato de abuso a animais, além da prática de direção perigosa, em velocidade incompatível com a via.
"A Polícia Civil ressaltou que a participação da população foi essencial para dar voz à justiça. Branquinho, um animal dócil e indefeso, teve sua vida interrompida de forma cruel e covarde, sem qualquer assistência", declarou na nota.