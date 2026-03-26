A Prefeitura de Bauru está trabalhando desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (26) no rescaldo da chuva e promovendo a limpeza em diversos pontos de alagamento. A principal destruição ocorreu em frente ao Teatro Municipal, na quadra 8 da avenida Nações Unidas, no Centro. O local ficou, mais uma vez, submerso e as placas de asfalto foram arrancadas pela força das enxurradas.
Estão atuando a Defesa Civil, as secretarias de Administrações Regionais (Sear), de Meio Ambiente (Semma) e de Infraestrutura (Obras), além do Departamento de Água e Esgoto (DAE). O município recomenda que os motoristas tenham muita cautela e, sobretudo, paciência no trânsito, já que este quarteirão da Nações ficará interditado nos próximos dias.
Segundo o coordenador de Obras Públicas da Secretaria de Infraestrutura, Etelvino Zacarias Martins, o “Teo”, o serviço desta quinta-feira é de limpeza das placas que se soltaram na Nações. Depois, haverá a aplicação de capa asfáltica, etapa que antecede o recapeamento definitivo. Outros bairros da cidade também estão sendo acompanhados pelos servidores da pasta, afirma ele.
A Prefeitura de Bauru estima que houve queda de 55 milímetros de chuva sobre esta região em 10 minutos, na noite desta quarta (25). O Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet) ainda não tem a metragem oficial. O site está fora do ar e os telefones também.
Conforme o JCNET noticiou, o trecho da Nações, na altura do viaduto da Fepasa, também ficou submerso, assim como a rotatória Claudio Sacomandi, entre as avenidas Comendador José da Silva Martha e José Vicente Aiello. O Parque Vitória Régia também foi prejudicado por alagamento. Os feirantes tiveram prejuízos e o anfiteatro foi coberto pela água. Também foram registrados resgates de motoristas e pedestres surpreendidos pelos alagamentos em diversos pontos da cidade. De acordo com a Defesa Civil, não há registro de feridos.
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