A Prefeitura de Bauru está trabalhando desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (26) no rescaldo da chuva e promovendo a limpeza em diversos pontos de alagamento. A principal destruição ocorreu em frente ao Teatro Municipal, na quadra 8 da avenida Nações Unidas, no Centro. O local ficou, mais uma vez, submerso e as placas de asfalto foram arrancadas pela força das enxurradas.

Estão atuando a Defesa Civil, as secretarias de Administrações Regionais (Sear), de Meio Ambiente (Semma) e de Infraestrutura (Obras), além do Departamento de Água e Esgoto (DAE). O município recomenda que os motoristas tenham muita cautela e, sobretudo, paciência no trânsito, já que este quarteirão da Nações ficará interditado nos próximos dias.

Segundo o coordenador de Obras Públicas da Secretaria de Infraestrutura, Etelvino Zacarias Martins, o “Teo”, o serviço desta quinta-feira é de limpeza das placas que se soltaram na Nações. Depois, haverá a aplicação de capa asfáltica, etapa que antecede o recapeamento definitivo. Outros bairros da cidade também estão sendo acompanhados pelos servidores da pasta, afirma ele.