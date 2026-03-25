Novo nome à vista?
Pode surgir mais uma pré-candidatura a deputado estadual nas próximas horas em Bauru. A coluna apurou que o PL local deverá ter um nome na disputa e uma vaga na Assembleia Legislativa. Lembrando que para a Câmara Federal o PL tem o deputado federal Capitão Augusto, domiciliado eleitoralmente na cidade, que deve ser candidato à reeleição.
Expectativa numérica
Até o momento, a lista de pré-candidatos para a eleição de 4 de outubro ainda está aquém daquela verificada na eleição de quatro anos atrás, em 2022, quando tivemos mais de 30 candidatos a deputado locais. Desta vez, a previsão é que esse número fique pela metade. Isso melhora as chances de Bauru eleger ao menos um nome para cada casa legislativa.
Homenagem a Tourinho
A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, órgão máximo do Ministério Público paulista, fará uma cerimônia para batizar como “Edifício Fernando da Costa Tourinho Filho” o prédio do Ministério Público situado na rua Rafael de Barros, no bairro Paraíso, em São Paulo, Capital. Será no dia 9 de abril próximo(uma quinta-feira), às 17h. Uma justa homenagem a um dos maiores juristas brasileiros, que por anos viveu e atuou em grandes causas a partir de Bauru.
Influência nacional
Fernando Tourinho morreu no último dia 2/3, aos 99 anos, em São Paulo. Era advogado, professor e promotor de Justiça aposentado. Em sua longa carreira, se tornou um dos mais influentes processualistas penais do Brasil, exercendo enorme impacto na formação de gerações de juristas e na consolidação do estudo do Processo Penal no país. Era reverenciado por todos nos tribunais por onde passava.
PCCS parado
Durante Audiência Pública nesta terça-feira, na Câmara, sobre a revisão do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS), convocada pela vereadora Estela Almagro (PT), o secretário de Administração da prefeitura, Cristiano Zamboni, informou que a Prefeitura está em litígio com a Fadep, que fazia o estudo. O Executivo aplicou multa pelo não cumprimento do contrato. A empresa, por sua vez, entrou com uma ação pedindo o pagamento completo do contrato. Com a contestação da Prefeitura, o assunto está atualmente na justiça.
Solução ‘caseira’
Tanto Estela quanto representantes do Sinserm criticaram todas as tentativas de terceirizar a revisão, que até agora “não renderam frutos”. Eles defenderam pensar em uma maneira “caseira” de resolver a questão, no sentido de valorizar a participação, o conhecimento e as demandas dos próprios servidores municipais. Para isso, também comentaram ser necessário dar condições aos servidores se dedicarem a isso. Os presentes na Audiência Pública se debruçaram também sobre a nova proposta de Organização Administrativa que está em trâmite na Casa e Leis.
Professores chamados
A Prefeitura de Bauru está ampliando o quadro de professores da rede básica. Foram convocados, no Diário Oficial de sábado (21), 18 professores de educação básica especial. A educação especial promove a inclusão, permitindo que alunos com diferentes necessidades estudem, convivam e se desenvolvam junto com os demais, reduzindo preconceitos, fortalecendo o respeito à diversidade e contribuindo para o desenvolvimento social, emocional e da autonomia dos estudantes.