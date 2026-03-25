Novo nome à vista?

Pode surgir mais uma pré-candidatura a deputado estadual nas próximas horas em Bauru. A coluna apurou que o PL local deverá ter um nome na disputa e uma vaga na Assembleia Legislativa. Lembrando que para a Câmara Federal o PL tem o deputado federal Capitão Augusto, domiciliado eleitoralmente na cidade, que deve ser candidato à reeleição.

Expectativa numérica

Até o momento, a lista de pré-candidatos para a eleição de 4 de outubro ainda está aquém daquela verificada na eleição de quatro anos atrás, em 2022, quando tivemos mais de 30 candidatos a deputado locais. Desta vez, a previsão é que esse número fique pela metade. Isso melhora as chances de Bauru eleger ao menos um nome para cada casa legislativa.

Homenagem a Tourinho

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, órgão máximo do Ministério Público paulista, fará uma cerimônia para batizar como “Edifício Fernando da Costa Tourinho Filho” o prédio do Ministério Público situado na rua Rafael de Barros, no bairro Paraíso, em São Paulo, Capital. Será no dia 9 de abril próximo(uma quinta-feira), às 17h. Uma justa homenagem a um dos maiores juristas brasileiros, que por anos viveu e atuou em grandes causas a partir de Bauru.