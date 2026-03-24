Um casal de idosos que usava um automóvel Gol com a finalidade de ir a consultas médicas, em Bauru, teve o veículo da família furtado nesta segunda-feira (23), na rua Ruth Rodrigues Maduro dos Santos, no Núcleo Mary Dota, em Bauru. O automóvel tem 30 anos e é da geração 2 da marca Volkswagen, de 1996, o popular “Gol bolinha”.
O casal registrou boletim de ocorrência de furto e pede ajuda para que internautas auxiliem a encontrá-lo, inclusive divulgando fotos do veículo em grupos de WhatsApp. O carro é prata e as placas são CCZ8677.
Segundo o BO, o veículo havia sido estacionado em via pública, com problemas mecânicos, e, quando o proprietário se ausentou, percebeu que ele havia sido levado.