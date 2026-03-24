Um casal de empreendedores de Bauru passou apenas um final de semana com o carro novo, um Renault Sandero Stepway branco, comprado por eles na sexta-feira (20), e que foi furtado ao lado do estabelecimento comercial da família na manhã desta segunda-feira (23), na rua José Bombini, na Vila São Paulo. Eles pedem ajuda para que internautas auxiliem a encontrá-lo, inclusive divulgando fotos do veículo em grupos de WhatsApp. As placas são FME7I19 e nem havia dado tempo de o casal transferir o carro para o nome de um deles.

Segundo o boletim de ocorrência, o ladrão entrou no comércio de lanches e tapiocas, disse que estava com sede e pediu um copo de água o filho do casal. Com a intenção de ajudá-lo, o rapaz entregou a água ao indivíduo. Foi então que ele pediu mais e, quando o jovem virou as costas para buscar água outra vez, o homem se apossou da chave do carro que estava sobre o balcão, foi em direção ao veículo, abriu-o e fugiu. Até o momento, ele e o veículo não foram encontrados.