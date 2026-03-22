Com mais de 16 quilos de fios e cabos, um homem de 39 anos foi abordado pela Polícia Militar (PM) na tarde deste domingo (22), na Vila Martha, em Bauru, enquanto arrastava o material em uma área conhecida pelo comércio de entorpecentes.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a equipe realizava patrulhamento quando avistou o indivíduo em atitude suspeita, carregando diversos cabos. Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem.
Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre a procedência dos fios, o homem apresentou versões contraditórias, alegando que teria encontrado o material em uma caçamba.
Segundo o registro policial, o local é conhecido por ser ponto de troca de objetos por drogas, o que levantou suspeitas da equipe. Diante da possibilidade de fuga e da falta de colaboração do abordado, a PM fez o uso de algemas.
Ao todo, foram apreendidos cerca de 16,4 quilos de fios e cabos, sem marca definida, que foram encaminhados ao Plantão Policial para averiguação.
Em depoimento, o investigado negou a prática de furto e afirmou que trabalha com a coleta de materiais recicláveis. Ele também declarou não possuir advogado e disse não ter sofrido qualquer tipo de agressão por parte dos policiais.
Até o registro da ocorrência, nenhuma vítima havia sido localizada e não houve registro de pessoas relatando furto de fios no plantão policial. O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto e será analisado pela autoridade policial.