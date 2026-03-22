Com mais de 16 quilos de fios e cabos, um homem de 39 anos foi abordado pela Polícia Militar (PM) na tarde deste domingo (22), na Vila Martha, em Bauru, enquanto arrastava o material em uma área conhecida pelo comércio de entorpecentes.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a equipe realizava patrulhamento quando avistou o indivíduo em atitude suspeita, carregando diversos cabos. Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre a procedência dos fios, o homem apresentou versões contraditórias, alegando que teria encontrado o material em uma caçamba.