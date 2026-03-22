Um motociclista de 36 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (22), em Jaú. A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o acidente aconteceu por volta das 15h35, na avenida Dudu Ferraz, no Jardim Novo Horizonte. A vítima conduzia uma motocicleta Honda/CB 300R quando colidiu contra um poste.

Equipes foram acionadas via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e, ao chegarem ao local, constataram que o motociclista já havia sido socorrido pelo Samu e encaminhado à Santa Casa de Jaú. Segundo informações médicas, o estado de saúde dele era considerado grave, com possibilidade de intubação.