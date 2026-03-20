Um jovem de 26 anos foi executado a tiros, na tarde desta sexta-feira (20), em uma rua no Parque Jaraguá, em Bauru. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado.

Conforme apurado pelo JCNET/Sampi, a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 15h20 para atender uma ocorrência de vítima baleada várias vezes na rua Luciene Avallone.

As equipes se depararam com João Vitor Aparecido de Maria Reci caído na via pública, com perfurações causadas por disparos de arma de fogo na cabeça, abdômen e no braço.