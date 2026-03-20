21 de março de 2026
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CASO É INVESTIGADO

Jovem de 26 anos é executado a tiros no Parque Jaraguá, em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
A PM encontrou João Vitor Aparecido de Maria Reci caído na via pública, com perfurações causadas por disparos de arma de fogo na cabeça, abdômen e braço
A PM encontrou João Vitor Aparecido de Maria Reci caído na via pública, com perfurações causadas por disparos de arma de fogo na cabeça, abdômen e braço

Um jovem de 26 anos foi executado a tiros, na tarde desta sexta-feira (20), em uma rua no Parque Jaraguá, em Bauru. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado.

Conforme apurado pelo JCNET/Sampi, a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 15h20 para atender uma ocorrência de vítima baleada várias vezes na rua Luciene Avallone.

As equipes se depararam com João Vitor Aparecido de Maria Reci caído na via pública, com perfurações causadas por disparos de arma de fogo na cabeça, abdômen e no braço.

O óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame necroscópico.

A Polícia Científica realizou perícia e arrecadou, junto à vítima, cápsulas de pistola. O homicídio é investigado pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

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