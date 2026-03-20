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TRISTEZA

Criança de 5 anos morre após ser atropelada em Pederneiras

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo JC
A vítima foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito
A vítima foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito

Pederneiras - Uma criança de 5 anos morreu após ser atropelada por um veículo, na noite desta sexta-feira (20), no Centro de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), de acordo com o site da Rádio Cultura.

Informações preliminares dão conta de que o acidente aconteceu na região da rua Rio Branco. Segundo testemunhas, a criança teria saído de um bar e foi atingida ao tentar atravessar a via.

A vítima foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A reportagem apurou que um princípio de tumulto ocorreu no local.

O delegado plantonista da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru está em Pederneiras para acompanhar a ocorrência. As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Polícia Civil.

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