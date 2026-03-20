Pederneiras - Uma criança de 5 anos morreu após ser atropelada por um veículo, na noite desta sexta-feira (20), no Centro de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), de acordo com o site da Rádio Cultura.

Informações preliminares dão conta de que o acidente aconteceu na região da rua Rio Branco. Segundo testemunhas, a criança teria saído de um bar e foi atingida ao tentar atravessar a via.

A vítima foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A reportagem apurou que um princípio de tumulto ocorreu no local.