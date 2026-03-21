A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) implantará, a partir de abril, parquímetros na área azul da cidade. A instalação faz parte de uma ampla modernização do sistema de estacionamento rotativo, com aumento de vagas e o início da fiscalização embarcada por meio de veículos equipados com tecnologia OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres). A reformulação também altera regras tradicionais, amplia formas de pagamento e estabelece novos critérios para uso de vagas especiais destinadas a idosos e pessoas com deficiência.
A mudança no sistema já foi iniciada com a unificação do tempo de permanência nas vagas, que passa a ser de até duas horas em toda a área rotativa. Com isso, deixaram de existir as antigas divisões entre "área azul" e "área verde", simplificando o modelo aos usuários.
O gerente de Infrações de Trânsito, Fausto Cézar Bertoldo Tigre, destaca que a expansão acompanha a evolução da cidade. "A última ampliação significativa ocorreu em 2018, e o cenário urbano mudou bastante desde então. Hoje, há novas áreas comerciais que demandam maior rotatividade de vagas, especialmente na região sul", afirma.
Segundo o diretor de Sistema Viário e Transportes, Adilson Caldeira, a reformulação busca tornar o sistema mais eficiente e acessível, acompanhando o crescimento da cidade e a expansão das áreas comerciais. O número de vagas deve passar de cerca de 2.600 para aproximadamente 4.100, com destaque para a ampliação na região sul.
A instalação de 68 parquímetros passa a funcionar como alternativa de pagamento ao aplicativo oficial e ao sistema de QR Code presente nas placas. Os equipamentos aceitam moedas e cartões, além de oferecerem um dispositivo recarregável, semelhante a um cartão, voltado principalmente a usuários com dificuldade no uso de tecnologia digital.
Os QR Codes são individuais em cada placa, permitindo maior segurança na utilização do código e a identificação de eventuais falhas no sistema. A proposta é oferecer múltiplas opções de pagamento, garantindo inclusão a diferentes perfis de usuários, incluindo visitantes e pessoas idosas.
Outro destaque é o início da fiscalização embarcada. Veículos equipados com câmeras e tecnologia OCR passam a circular pelas vias, realizando a leitura automática das placas e verificando, em tempo real, a regularidade dos veículos no sistema.
Carro será semelhante ao utilizado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), de São Paulo (Foto: Repodução)
De acordo com Caldeira, o processo não gera autuação imediata. Após a primeira leitura, o sistema concede um intervalo aproximado de 10 minutos para que o motorista regularize a situação. Caso a irregularidade persista em uma nova verificação, a infração é registrada com imagens, data, horário e localização por GPS, garantindo transparência no processo.
A medida visa otimizar a fiscalização e reduzir a dependência de agentes em campo, especialmente diante da expansão do sistema. Ainda assim, orientadores continuarão atuando em pontos estratégicos da cidade.
VAGAS ESPECIAIS TÊM NOVAS EXIGÊNCIAS
As vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência continuam garantidas, com o benefício de gratuidade nas duas primeiras horas de uso, conforme legislação municipal. No entanto, para ter acesso ao direito, o usuário deverá estar devidamente cadastrado no sistema da Emdurb e utilizar o aplicativo municipal.
Com a fiscalização automatizada, a comprovação passa a ser feita digitalmente, por meio do cadastro da pessoa vinculado à placa do veículo. Ou seja, para a utilização de mais de um veículo por CPF do idoso ou da pessoa com deficiência, será necessário realizar a troca de placa no aplicativo.
Outro ponto de atenção é que a gratuidade de duas horas é válida somente com o uso do aplicativo Rotativo Emdurb, conforme lei municipal. O uso do aplicativo CNH do Brasil permite que o idoso ou a pessoa com deficiência utilize a vaga; no entanto, é necessário realizar o pagamento.
Após o período de duas horas, o usuário também deverá regularizar o tempo adicional, respeitando a regra de rotatividade, que permite permanência máxima de até quatro horas no mesmo local.
Caldeira reforça que a modernização busca equilibrar tecnologia e acessibilidade, facilitar o acesso ao comércio local e tornar o sistema mais acessível a diferentes perfis de usuários. A modernização também pretende equilibrar eficiência operacional e inclusão, oferecendo alternativas tanto para quem utiliza tecnologia quanto para quem ainda prefere métodos tradicionais.