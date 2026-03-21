A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) implantará, a partir de abril, parquímetros na área azul da cidade. A instalação faz parte de uma ampla modernização do sistema de estacionamento rotativo, com aumento de vagas e o início da fiscalização embarcada por meio de veículos equipados com tecnologia OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres). A reformulação também altera regras tradicionais, amplia formas de pagamento e estabelece novos critérios para uso de vagas especiais destinadas a idosos e pessoas com deficiência.

A mudança no sistema já foi iniciada com a unificação do tempo de permanência nas vagas, que passa a ser de até duas horas em toda a área rotativa. Com isso, deixaram de existir as antigas divisões entre "área azul" e "área verde", simplificando o modelo aos usuários.

O gerente de Infrações de Trânsito, Fausto Cézar Bertoldo Tigre, destaca que a expansão acompanha a evolução da cidade. "A última ampliação significativa ocorreu em 2018, e o cenário urbano mudou bastante desde então. Hoje, há novas áreas comerciais que demandam maior rotatividade de vagas, especialmente na região sul", afirma.