22 de março de 2026
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Colisão traseira incendeia carro em Bauru, perto do Zoo; VÍDEO

perto do Zoo,
| Tempo de leitura: < 1 min
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Chamas consumiram totalmente o veículo
Chamas consumiram totalmente o veículo

Uma colisão traseira entre dois veículos causou o incêndio de um deles e fechou parte da rodovia Bauru-Jaú (Comandante João Ribeiro de Barros), por volta de 20h da noite deste sábado, em Bauru. O acidente ocorreu na altura do Zoológico Municipal. Além da Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Samu também atenderam à ocorrência.

Um dos carros se incendiou, mas não houve vítimas. As chamas consumiram totalmente o veículo, chamando a atenção de quem passava pelo local (veja o vídeo).

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