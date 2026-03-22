Uma colisão traseira entre dois veículos causou o incêndio de um deles e fechou parte da rodovia Bauru-Jaú (Comandante João Ribeiro de Barros), por volta de 20h da noite deste sábado, em Bauru. O acidente ocorreu na altura do Zoológico Municipal. Além da Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Samu também atenderam à ocorrência.

Um dos carros se incendiou, mas não houve vítimas. As chamas consumiram totalmente o veículo, chamando a atenção de quem passava pelo local (veja o vídeo).

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