Um homem de 34 anos morreu na noite deste sábado (21), em Gália (63 quilômetros de Bauru), após invadir uma casa, ameaçar moradores e ser imobilizado por uma adolescente de 15 anos com técnicas de defesa pessoal.

Segundo informações do boletim de ocorrência (BO), obtidas pelo portal Marília Notícia, o suspeito apresentava comportamento alterado, possivelmente sob efeito de álcool e drogas, quando foi até a residência onde estavam familiares, incluindo mulheres, uma criança de dois anos e a adolescente. Durante a ação, ele teria feito ameaças de morte, deixado o local e retornado em seguida armado com um facão e um pedaço de madeira.

Ao voltar, o homem passou a golpear o portão, invadiu a residência e tentou atacar os moradores. Uma mulher de 36 anos ficou ferida no rosto durante a ocorrência.