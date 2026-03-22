Um homem de 36 anos ficou ferido após colidir a bicicleta contra um muro, em Bauru. O caso foi comunicado pela Prefeitura à imprensa por volta das 11h55 deste domingo (22).

Segundo as informações, o acidente ocorreu nas proximidades do Fórum. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde permanece sob cuidados médicos.

Familiares ou conhecidos devem entrar em contato com urgência com o Serviço Social do PSC, localizado na Rua Rubens Arruda, quarteirão 7. O telefone para informações é (14) 3104-1180.