Jaú - No início da tarde desta sexta-feira (20), um carro invadiu a unidade do supermercado Jaú Serve localizada na avenida Dr. Quinzinho, no bairro Chácara Peccioli, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). Apesar dos danos, a reportagem apurou que ninguém ficou ferido.

O acidente ocorreu por volta das 14h. Por razões a serem esclarecidas, um Onix foi parar no interior do estabelecimento, no setor de jardinagem e floricultura, após danificar uma porta de vidro na parte de trás do prédio, na avenida Antônio Prado Lyra.

De acordo com informações da página Tem Coisas Que Só Acontecem Em Jaú, a condutora do veículo foi atendida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros em aparente estado de choque, mas sem lesões, e nenhum cliente ou funcionário foi atingido.