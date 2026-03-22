Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) mostrou que um programa estruturado de estimulação cognitiva realizado ao longo de 18 meses com idosos brasileiros saudáveis pode melhorar a memória, a fluência verbal e as funções executivas, além de reduzir queixas cognitivas e sintomas depressivos.

Os resultados indicam que atividades mentais regulares e organizadas podem ajudar a prevenir o declínio cognitivo associado ao envelhecimento e promover maior qualidade de vida.

Os participantes realizaram exercícios de cálculo com ábaco, atividades de papel e lápis para trabalhar memória, linguagem e raciocínio, além de jogos de tabuleiro e dinâmicas em grupo, que estimulam planejamento, interação e participação.