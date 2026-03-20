A certidão de óbito de Cláudia Regina da Rocha Lobo, ex-secretária-executiva da Apae Bauru, vítima de homicídio aos 55 anos, em 6 de agosto de 2024, levará 10 anos ou mais para ser emitida pela Justiça. Isso ocorrerá devido à morosidade da tramitação prevista no Código Civil brasileiro em relação à ausência do corpo (artigos 22, 26 e 37). Conforme o JCNET vem noticiando, além da morte ocorrida há 20 meses, também já transcorreram cinco meses desde a condenação, no Tribunal do Júri, do ex-presidente da Apae Bauru Roberto Franceschetti Filho. Desde então, o caso está em compasso de espera na 2.ª Vara de Família e Sucessões de Bauru.

A filha de Cláudia, Letícia Lobo Prado, ingressou com o pedido após a condenação e o término do julgamento de Roberto em primeira instância. A defesa dele irá representá-lo em segunda instância ainda neste ano, na Capital. Ele foi condenado a 22 anos e seis meses de prisão por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

A Vara de Família e Sucessões de Bauru solicitou informações à Polícia Civil e também ao Ministério Público, em novembro, sobre o homicídio, e ambos os órgãos já responderam aos ofícios.