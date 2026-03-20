Botucatu - Um vendedor ambulante de 37 anos foi roubado e atropelado por não pagar dívida contraída com agiotas, nesta semana, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Após diligências, dois suspeitos, de 37 e 43 anos, foram presos em flagrante. Horas depois, o caminhão da vítima foi incendiado em via pública. O caso também é investigado pela Polícia Civil.
Segundo o registro policial, o fato ocorreu na tarde de quarta-feira (18), quando uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender uma ocorrência de roubo no Parque Residencial Convívio.
No local, a vítima, que vende verduras e legumes, relatou que havia sido abordada por dois homens após receber mensagens intimidadoras que falavam em "derramamento de sangue" e foto de uma arma de fogo.
As ameaças, segundo ela, ocorreram por conta do não pagamento de dívida com agiotas. Ainda conforme o homem, a dupla chegou de carro e roubou seu celular, a chave do seu veículo e cinco cartões bancários.
Ele conseguiu pegar o aparelho celular antes dos suspeitos embarcarem no automóvel, mas acabou sendo atropelado e, segundo o BO, sofreu ferimentos na perna esquerda. Na sequência, os dois homem fugiram.
Após diligências, a dupla foi abordada na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em São Manuel. Os cartões do vendedor e a chave do carro dele foram recuperados e os dois homens foram presos em flagrante por roubo.
A Polícia Civil representou pela decretação da prisão preventiva de ambos e eles ficaram à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia. Horas depois, o caminhão da vítima foi incendiado. Segundo a polícia, este segundo crime também segue sob investigação visando à identificação e à responsabilização dos autores.