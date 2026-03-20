Botucatu - Um vendedor ambulante de 37 anos foi roubado e atropelado por não pagar dívida contraída com agiotas, nesta semana, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Após diligências, dois suspeitos, de 37 e 43 anos, foram presos em flagrante. Horas depois, o caminhão da vítima foi incendiado em via pública. O caso também é investigado pela Polícia Civil.

Segundo o registro policial, o fato ocorreu na tarde de quarta-feira (18), quando uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender uma ocorrência de roubo no Parque Residencial Convívio.

No local, a vítima, que vende verduras e legumes, relatou que havia sido abordada por dois homens após receber mensagens intimidadoras que falavam em "derramamento de sangue" e foto de uma arma de fogo.