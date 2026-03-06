Mesmo com o crescimento da presença feminina no trânsito e no poder de decisão de compra, muitas mulheres ainda relatam situações de insegurança ao adquirir um veículo ou ao procurar serviços mecânicos. Linguagem técnica excessiva, omissão de informações e até cobranças indevidas fazem parte de uma realidade que ainda afasta consumidoras de um ambiente que deveria ser transparente.

Dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) mostram que as mulheres já representam cerca de 35% dos condutores habilitados no Brasil, e esse número cresce ano após ano. No mercado, elas também têm participação cada vez mais ativa na decisão de compra de veículos, tanto para uso próprio quanto familiar.

Atento a esse cenário, o SóCarrão.com, maior portal de classificados automotivos do Sul do Brasil, desenvolveu um e-book gratuito com orientações práticas voltadas ao público feminino. Atualmente, 25% dos usuários cadastrados na plataforma são mulheres.