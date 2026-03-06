Mesmo com o crescimento da presença feminina no trânsito e no poder de decisão de compra, muitas mulheres ainda relatam situações de insegurança ao adquirir um veículo ou ao procurar serviços mecânicos. Linguagem técnica excessiva, omissão de informações e até cobranças indevidas fazem parte de uma realidade que ainda afasta consumidoras de um ambiente que deveria ser transparente.
Dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) mostram que as mulheres já representam cerca de 35% dos condutores habilitados no Brasil, e esse número cresce ano após ano. No mercado, elas também têm participação cada vez mais ativa na decisão de compra de veículos, tanto para uso próprio quanto familiar.
Atento a esse cenário, o SóCarrão.com, maior portal de classificados automotivos do Sul do Brasil, desenvolveu um e-book gratuito com orientações práticas voltadas ao público feminino. Atualmente, 25% dos usuários cadastrados na plataforma são mulheres.
"O mercado automotivo mudou, e a mulher tem papel cada vez mais protagonista nas decisões de compra. Mas ainda existe um déficit de informação acessível e didática. Nosso objetivo com o e-book é oferecer conhecimento claro e prático, que traga mais segurança e autonomia para essas consumidoras", afirma Tairone Passos, fundador e proprietário do SóCarrão.
Como evitar prejuízos e ganhar autonomia
O material desenvolvido pela equipe SóCarrão reúne dicas objetivas em diversos aspectos: na hora de comprar um veículo, mecânica básica, o que saber para não ser enganada no posto, finanças do veículo e direção segura. Confira abaixo algumas delas:
1. Pesquise o histórico do veículo antes de qualquer negociação
Consultar possíveis débitos, multas, histórico de sinistros e procedência é fundamental. Muitas consumidoras fecham negócio com base apenas na aparência do carro, mas a checagem documental pode evitar problemas jurídicos e prejuízos financeiros futuros.
2. Observe detalhes visuais que podem indicar problemas estruturais
Diferenças na tonalidade da pintura, desalinhamento de portas e capô, desgaste irregular de pneus e marcas de solda no chassi podem indicar colisões anteriores. Ter atenção a esses pontos reduz o risco de adquirir um veículo com danos ocultos.
3. Exija clareza nas informações e não tenha receio de perguntar
Se algum termo técnico não estiver claro, o ideal é pedir explicação. A falta de compreensão não pode ser usada como vantagem comercial. Transparência é obrigação do vendedor ou do profissional da oficina.
4. Solicite orçamento detalhado na oficina mecânica
Antes de autorizar qualquer serviço, é importante pedir um orçamento discriminado, com descrição das peças e da mão de obra. Isso evita cobranças por serviços não realizados ou trocas desnecessárias.
5. Conheça o básico da manutenção preventiva
Saber verificar nível de óleo, estado dos pneus, funcionamento das luzes e validade de itens obrigatórios já reduz significativamente o risco de panes e também evita que problemas simples sejam apresentados como falhas graves.
6. Atenção em postos de combustível
Conferir se a bomba está zerada, acompanhar o abastecimento e solicitar nota fiscal são atitudes simples que ajudam a evitar golpes ou cobranças indevidas.
Informação como ferramenta de transformação
Além do material digital, o SóCarrão também preparou alguns conteúdos especiais em vídeo que serão publicados até o final da semana com duas profissionais: a mecânica e estrategista automotiva Giovana Toso, profissional com 14 anos de experiência no setor e campeã do maior reality show da categoria no Brasil; e Dinae Passos, Gerente Financeira do SóCarrão.
No primeiro vídeo, que será publicado no YouTube do portal, Giovana aborda aspectos práticos da autonomia feminina ao volante.
Ela explica o que observar no pátio antes de comprar um carro, quais sinais merecem atenção na parte externa e interna do veículo, quais conhecimentos básicos de mecânica toda motorista deveria ter no dia a dia e como se posicionar ao levar o carro à oficina.
Também orienta sobre cuidados simples no momento do abastecimento para evitar situações de fraude.
Já o segundo vídeo traz uma reflexão sobre os desafios enfrentados pelas mulheres que atuam no setor automotivo.
Giovana compartilha sua trajetória profissional, as barreiras encontradas em um mercado historicamente masculino e a importância da representatividade feminina na mecânica.
A proposta é ampliar o debate e incentivar mais mulheres a ocuparem espaços técnicos e estratégicos dentro da indústria automotiva.
O conteúdo de Dinae oferece uma visão estratégica sobre a organização financeira necessária para ter e manter um veículo.
A especialista amplia o olhar para além do valor da parcela, destacando custos muitas vezes subestimados - como IPVA, seguro, manutenção, combustível e depreciação - que impactam diretamente o orçamento.
Além do aspecto técnico, Dinae também traz a reflexão sobre o "patrimônio emocional", ao considerar o carro como um bem que vai além do valor material, representando autonomia, segurança e empoderamento na rotina de quem dirige.
"Para o SóCarrão, as ações vão além de uma campanha de data comemorativa. A iniciativa reforça o compromisso da plataforma com a democratização da informação e com a construção de um ambiente de compra e venda mais transparente, onde conhecimento é sinônimo de segurança", finaliza Passos.