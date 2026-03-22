A transmissão de seis velocidades tem embreagem assistida e deslizante. O peso em ordem de marcha é de 223 kg, e o tanque comporta 17 litros de gasolina.

Na dianteira, a suspensão da marca Showa é invertida, com 120 mm de curso e discos duplos de 310 mm. Na traseira, a moto utiliza um disco simples de 250 mm e um amortecedor que traz ajustes de pré-carga e retorno - recurso responsável por controlar a velocidade com que a mola volta à posição original.

O grande diferencial desta geração, contudo, é o "anjo da guarda" IMU (sigla em inglês para unidade de medição inercial). Esse cérebro eletrônico processa dados de inclinação e aceleração, além de trabalhar em conjunto com o controle de tração e o sistema que otimiza a frenagem especificamente em curvas.