Chegar em casa depois de um dia cheio e encontrar um rabinho balançando na porta muda o clima de qualquer rotina. Pets transformam o lar em um espaço mais vivo, afetuoso e imprevisível.

Mas junto com o carinho diário vem um desafio silencioso dentro de muitos apartamentos e casas brasileiras. Como manter o ambiente limpo, saudável e sem odores quando a vida acontece com patas circulando por todos os cantos.

Muitas vezes, a diferença não está em fazer mais, mas em fazer melhor. Com método e constância, pequenas rotinas de cuidado conseguem transformar o ambiente e impactar diretamente o bem-estar de quem vive ali. Para quem divide a casa com uma rotina corrida, manter tudo em ordem pode parecer um desafio. Mas, segundo José Roberto Campanelli, diretor da rede de franquias de intermediação de serviços domésticos Mary Help, a organização começa justamente em hábitos simples e consistentes. Pensando nisso, ele reuniu um guia prático com orientações para manter a casa limpa, higienizada e agradável no dia a dia.