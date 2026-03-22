Durante anos, testemunhamos moradas impecáveis, ambientes neutros, milimetricamente organizados, prontos para fotografia, mas nem sempre prontos para a vida real.

Foi um período em que o branco e o cinza reinavam absolutos e a ideia de perfeição muitas vezes sobrepunha a personalidade. Em 2026, essa lógica muda, quando o morar assume de vez a fusão de memória, identidade, saúde e sensações.

Para o arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio, a nova arquitetura não quer apenas performar nas redes sociais, ela quer abraçar, proteger, estimular, regenerar e refletir quem habita com toda sua história e sonhos.