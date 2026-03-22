Localizada no interior de São Paulo e integrante do tradicional Circuito das Águas Paulista, Serra Negra mantém uma das estruturas turísticas mais consolidadas da região.

Conhecida pelas fontes de águas minerais, pelo comércio de malhas e pelo clima de montanha, a cidade também reúne uma combinação de experiências, gastronomia e hospedagem cada vez mais diversificada. Confira abaixo algumas das melhores opções que a cidade tem a oferecer.

NATUREZA EXUBERANTE