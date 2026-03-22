22 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
SUPERLIGA 2026

Sesi Bauru sofre derrota para Vôlei Guarulhos BateuBet

da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Mauro Horita
Equipe de Bauru dependerá de resultados favoráveis para se classificar na última rodada
O Sesi Bauru foi superado na penúltima rodada da Superliga 25-26 pelo Vôlei Guarulhos BateuBet. A partida acabou em 3 sets a 1 para o time da casa (25x23; 25x22; 21x25; 26x24), disputada na noite desse sábado, 21, no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP).

Com o revés, o Sesi Bauru se mantém com 26 pontos na nona colocação, tendo nove vitórias e 12 derrotas. O próximo desafio será em casa, contra o Viapol Vôlei São José, no dia 27, sexta-feira, às 21h, com entrada gratuita via Meu Sesi: https://www.sesisp.org.br/evento/df4f2938-87db-4ef1-a5d1-8391bfa6b146/superliga-de-voleibol-masculino-20252026

Para se classificar para a fase eliminatória da liga nacional, o Sesi Bauru depende de duas derrotas do Suzano Vôlei (7º, 29 pontos e dois jogos restantes) ou Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo (8º, 29 pontos e dois jogos restantes), além de vencer na última rodada.

Ao final da partida, Bryan foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Gui Araújo foi o maior pontuador do Sesi Bauru, com 25 pontos.

O jogo

No confronto direto com o Vôlei Guarulhos BateuBet, o Sesi Bauru entrou em quadra com o seguinte time titular: Mateus Bender, Thiery, Guiga, Vaccari, Barreto, Gui Araújo e Pureza.
O primeiro set é extremamente equilibrado do início ao fim. O Sesi Bauru tem eficiência nas viradas de bola, mas dificuldade nas sequências de saque, mantendo o Vôlei Guarulhos BateuBet em apenas um ponto de distância durante a parcial. O time da casa vira o placar em 17 a 16 após ponto de saque e força a parada do visitante. O Sesi Bauru mantém o nível ofensivo, mas não encontra os pontos de bloqueio para virar o placar, e vê a equipe de Guarulhos fechar em ponto de saque no 25 a 23. O Sesi Bauru ainda teve o desfalque de Thiery, que sentiu dores no início da parcial, substituído por Johan.

A segunda parcial segue o roteiro do primeiro set, com as duas equipes tendo sucesso nas viradas de bola. O Vôlei Guarulhos BateuBet abre a primeira vantagem na pressão de saques, mas o Sesi Bauru se recupera e empata novamente a parcial nos erros do adversário. Apesar do sucesso ofensivo, o time de Bauru ainda sofre com continuidade nos saques e não encontra os ataques do mandante para pontuar nos bloqueios, mantendo o equilíbrio no set. Na reta final, a inversão 5-1 do Sesi Bauru com Marcos Jr. e Juan tem sucesso nas viradas de bola decisivas, mas não é o suficiente para superar o adversário que faz 25 a 22.

Mesmo pressionado, o Sesi Bauru se mantém com boa eficiência ofensiva e aumenta o volume de jogo, forçando o Vôlei Guarulhos BateuBet a cometer mais erros no set. O time de Bauru abre a maior vantagem do jogo, tendo seis pontos de frente na segunda parada da equipe da casa em 13 a 19. O Vôlei Guarulhos BateuBet se mantém vivo no set e reequilibra a partida, mas o Sesi Bauru encontra ótima passagem de Johan no saque, pontua pela primeira vez no bloqueio com Barreto e fecha em 21 a 25.

No quarto set, o roteiro da partida se repete, com os dois times trocando pontos durante toda a parcial. A primeira sequência é do Vôlei Guarulhos BateuBet, abrindo 6 a 4 na parada do Sesi Bauru. A equipe de Bauru se recupera, tem boa passagem de saque e empata no 11 a 11. Na reta final, o Sesi Bauru mantém a agressividade nas viradas de bola para manter a vantagem mínima e chega a salvar o match point, empatando em 24 a 24 após bloqueio de Pedro. A equipe de Guarulhos conquista a virada de bola e, no bloqueio, vence em 26 a 24.

