Na noite deste sábado (21), o Bauru Basket entrou em quadra no ginásio Panela de Pressão e derrotou a Unifacisa pelo placar de 96 x 84, em duelo válido pelo segundo turno do NBB Caixa. Com o resultado, o Dragão chega à marca de 20 vitórias em 33 partidas e se mantém firme no grupo dos oito primeiros colocados, em uma tabela cada vez mais equilibrada na reta final da fase de classificação. Já a equipe paraibana agora tem um retrospecto de 50% de aproveitamento (16 - 16) — números que a colocam na 12ª posição.

O técnico Paulo Jaú valorizou a execução do plano de jogo, mas também chamou atenção para a queda de rendimento ao longo da partida. “É uma equipe que podemos cruzar já nas oitavas de final. Conseguimos colocar nosso plano tático em prática, principalmente ao anular as principais peças deles. Tanto que os principais pontuadores foram atletas que não vinham com tanto protagonismo. Só que tivemos aquele momento de queda no 3º quarto. Acredito que houve uma desconcentração, com más escolhas no ataque e erros defensivos Precisamos corrigir isso para que não volte a acontecer”, analisou o treinador do Dragão.

Início dominante e decisivo