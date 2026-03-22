Na noite deste sábado (21), o Bauru Basket entrou em quadra no ginásio Panela de Pressão e derrotou a Unifacisa pelo placar de 96 x 84, em duelo válido pelo segundo turno do NBB Caixa. Com o resultado, o Dragão chega à marca de 20 vitórias em 33 partidas e se mantém firme no grupo dos oito primeiros colocados, em uma tabela cada vez mais equilibrada na reta final da fase de classificação. Já a equipe paraibana agora tem um retrospecto de 50% de aproveitamento (16 - 16) — números que a colocam na 12ª posição.
O técnico Paulo Jaú valorizou a execução do plano de jogo, mas também chamou atenção para a queda de rendimento ao longo da partida. “É uma equipe que podemos cruzar já nas oitavas de final. Conseguimos colocar nosso plano tático em prática, principalmente ao anular as principais peças deles. Tanto que os principais pontuadores foram atletas que não vinham com tanto protagonismo. Só que tivemos aquele momento de queda no 3º quarto. Acredito que houve uma desconcentração, com más escolhas no ataque e erros defensivos Precisamos corrigir isso para que não volte a acontecer”, analisou o treinador do Dragão.
Início dominante e decisivo
Empurrado pela torcida, o Bauru Basket começou o confronto em um ritmo avassalador. Com lances plásticos, como tocos, enterradas e transições rápidas que incendiaram o ginásio, a diferença chegou a ser de 25 pontos ao longo da segunda parcial.
Porém, os visitantes reagiram no retorno do intervalo. Com uma postura diferente na defesa, a vantagem diminui para menos de um dígito. Nos dez minutos finais, o equilíbrio permaneceu, mas o Bauru administrou o relógio com inteligência e confirmou o triunfo diante de um público de 1.458 pessoas.
Destaques
A atuação coletiva foi novamente um dos pontos fortes da equipe bauruense. O trio formado pelo armador Dontrell Brite (20 pontos), pelo ala Santiago Materan (23) e pelo pivô Andrezão, cestinha da partida com 25 pontos, comandou o ataque. O ala e capitão Alex Garcia também teve papel decisivo, contribuindo em todos os fundamentos: 17 pontos, cinco rebotes, sete assistências e três roubos de bola. Pelo lado da Unifacisa, o principal destaque foi o armador Henrique Coelho, com 20 pontos anotados.
Mais uma em casa
O Bauru Basket volta à quadra já na próxima terça-feira (24), novamente no ginásio Panela de Pressão. O adversário será o Pato Basquete, às 19h30, em mais um compromisso pelo segundo turno do NBB Caixa.