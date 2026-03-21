Faleceu na noite desta sexta-feira (20), em Bauru, o empresário Sérgio Evandro Amaral Motta, aos 81 anos. Ele estava internado no Hospital Unimed após agravamento de um quadro de insuficiência renal crônica. Segundo informações da família, Motta realizava hemodiálise e não resistiu à piora do estado de saúde, vindo a óbito por volta das 21h30. O velório e sepultamento ocorreram neste sábado (21), no Cemitério da Saudade, em Bauru.
Reconhecido por sua atuação no comércio e por sua trajetória na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), onde foi diretor e presidente entre os anos 1980 e 1990, Sérgio Motta deixou um legado marcado pelo compromisso, ética e dedicação ao desenvolvimento da cidade, ressaltam os familiares. Em 2007, recebeu Voto de Aplauso, na Câmara Municipal, pelo trabalho realizado à frente da entidade.
Empresário do ramo varejista de calçados, Motta iniciou sua vida profissional ainda jovem, em Jaú, trabalhando em uma fábrica do setor. Em 1969, mudou-se para Bauru, onde fundou a tradicional Cisne Calçados, loja que se tornou referência na cidade não apenas pelos produtos, mas também pelo atendimento diferenciado e pela estrutura marcante, com ambientação temática, lago e até elevador panorâmico, revela o filho Sergio Motta Filho.
De acordo com Motta Filho, o pai era lembrado pela gentileza e pela forma acolhedora com que tratava as pessoas. “Ele era muito bondoso com todos. Uma lembrança marcante que tenho é de quando pensei em desistir da faculdade por dificuldades. Ele me acolheu, disse que eu tinha potencial e que as coisas iriam melhorar. Consegui me formar com o apoio e a sabedoria dele”, relata.
Ainda segundo o filho, a honestidade era o principal valor transmitido dentro de casa e também no ambiente profissional. “Ao longo da vida dele, com o comércio, negócios e funcionários, ele sempre se preocupou que todos estivessem bem. Nunca quis enganar ninguém, isso era muito forte nele”, afirma.
Com facilidade para se relacionar, Motta construiu uma ampla rede de amizades, que contribuíram para o crescimento de seus negócios. Em contrapartida, também deixou sua marca na vida de muitas pessoas. “Ele não vendia apenas sapatos, prezava pelo bom atendimento e por um ambiente acolhedor. Isso impactou muitas famílias, que até hoje lembram da loja com carinho”, destaca.
Atualmente, os negócios da família seguem sob a administração de Sérgio Motta Filho e a irmã Camélia Eliane Motta Pinsdorf, que mantêm sete lojas na cidade. O empresário também deixa a esposa Maria Odila Segantin.