Faleceu na noite desta sexta-feira (20), em Bauru, o empresário Sérgio Evandro Amaral Motta, aos 81 anos. Ele estava internado no Hospital Unimed após agravamento de um quadro de insuficiência renal crônica. Segundo informações da família, Motta realizava hemodiálise e não resistiu à piora do estado de saúde, vindo a óbito por volta das 21h30. O velório e sepultamento ocorreram neste sábado (21), no Cemitério da Saudade, em Bauru.

Reconhecido por sua atuação no comércio e por sua trajetória na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), onde foi diretor e presidente entre os anos 1980 e 1990, Sérgio Motta deixou um legado marcado pelo compromisso, ética e dedicação ao desenvolvimento da cidade, ressaltam os familiares. Em 2007, recebeu Voto de Aplauso, na Câmara Municipal, pelo trabalho realizado à frente da entidade.

Empresário do ramo varejista de calçados, Motta iniciou sua vida profissional ainda jovem, em Jaú, trabalhando em uma fábrica do setor. Em 1969, mudou-se para Bauru, onde fundou a tradicional Cisne Calçados, loja que se tornou referência na cidade não apenas pelos produtos, mas também pelo atendimento diferenciado e pela estrutura marcante, com ambientação temática, lago e até elevador panorâmico, revela o filho Sergio Motta Filho.