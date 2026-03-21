A bauruense Adriana Maximino dos Santos, que saiu da Vila Independência, em Bauru, para construir sua trajetória na Alemanha, foi eleita em Frankfurt "am Main" para a Câmara Municipal e para o Conselho Municipal de Imigrantes. A conquista ganha ainda mais destaque por acontecer em uma das cidades mais importantes da Alemanha e da Europa, com papel central na política, economia e em decisões que impactam todo o continente.

Candidata pelo Partido Verde, atualmente a segunda maior força política da cidade, Adriana recebeu 55.946 votos para a Câmera Municipal, subindo da 19ª para a 16ª posição entre 93 candidatos da lista. Também foi eleita para o Conselho Municipal de Imigrantes, em 3º lugar, com 8.467 votos. O mandato em ambas as instâncias será de cinco anos.

Natural de Bauru, Adriana construiu uma trajetória marcada pela coragem, formação acadêmica e compromisso com os direitos humanos, a participação social e a justiça. Aos 37 anos, deixou Bauru e foi morar no sul do Brasil, onde realizou mestrado e doutorado em Estudos da Tradução. Em 2012, aos 42 anos, mudou-se para a Alemanha com seus dois filhos para realizar parte do doutorado.