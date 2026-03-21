A bauruense Adriana Maximino dos Santos, que saiu da Vila Independência, em Bauru, para construir sua trajetória na Alemanha, foi eleita em Frankfurt "am Main" para a Câmara Municipal e para o Conselho Municipal de Imigrantes. A conquista ganha ainda mais destaque por acontecer em uma das cidades mais importantes da Alemanha e da Europa, com papel central na política, economia e em decisões que impactam todo o continente.
Candidata pelo Partido Verde, atualmente a segunda maior força política da cidade, Adriana recebeu 55.946 votos para a Câmera Municipal, subindo da 19ª para a 16ª posição entre 93 candidatos da lista. Também foi eleita para o Conselho Municipal de Imigrantes, em 3º lugar, com 8.467 votos. O mandato em ambas as instâncias será de cinco anos.
Natural de Bauru, Adriana construiu uma trajetória marcada pela coragem, formação acadêmica e compromisso com os direitos humanos, a participação social e a justiça. Aos 37 anos, deixou Bauru e foi morar no sul do Brasil, onde realizou mestrado e doutorado em Estudos da Tradução. Em 2012, aos 42 anos, mudou-se para a Alemanha com seus dois filhos para realizar parte do doutorado.
Ao longo dos anos, Adriana consolidou-se como uma liderança migrante atuante em Frankfurt. Em 2017, cofundou a associação de direitos humanos Abá e.V., voltada ao apoio de pessoas imigrantes, que oferece cursos gratuitos de alemão, orientação social e iniciativas de formação política e ambiental na Alemanha. A entidade também desenvolve projetos de apoio a povos indígenas no Mato Grosso do Sul, no Brasil. No mesmo ano, Adriana tornou-se tradutora juramentada pelo Tribunal Estadual de Hannover.
Seu trabalho tem se destacado especialmente no apoio a mulheres e à comunidade queer de diversas nacionalidades, promovendo acolhimento, orientação, formação e fortalecimento da participação social. Entre os temas centrais de sua atuação está também a defesa de políticas de combate à violência de gênero, com atenção especial à proteção de mulheres em situação de vulnerabilidadel, ao enfrentamento da violência doméstica e à construção de redes de apoio mais acessíveis para pessoas migrantes.
Em 2021, Adriana foi eleita para o Conselho Municipal de Imigrantes de Frankfurt. Durante esse mandato, participou da execução de diversos projetos, mobilizações e petições. Entre suas iniciativas de destaque está a criação de um projeto na Feira do Livro de Frankfurt, a maior do mundo, que abriu espaço para que autores e autoras imigrantes apresentassem suas obras em um estande próprio.
Em quatro anos de realização, o projeto possibilitou que 320 autores e autoras divulgassem seus livros, além da distribuição de quatro mil ingressos gratuitos para associações e pessoas estrangeiras, muitas das quais puderam conhecer pela primeira vez a maior feira do livro do mundo.
A eleição de Adriana ganha ainda mais relevância por acontecer em Frankfurt am Main, um dos principais centros financeiros, políticos e culturais da Europa. A cidade abriga a sede do Banco Central Europeu, do Banco Central Alemão (Deutsche Bundesbank) e concentra centenas de instituições bancárias e financeiras. Com mais de 780 mil habitantes, Frankfurt ocupa posição estratégica na economia, na política internacional, na cultura e na mobilidade europeia.
Os principais temas defendidos por Adriana em sua atuação política são mulheres, diversidade, sustentabilidade, participação social, coesão social, combate à violência de gênero e fortalecimento da vida democrática.
Sua eleição representa não apenas uma conquista pessoal, mas também o reconhecimento de uma trajetória construída com as comunidades, destaca a equipe de comunicação da bauruense. "Houve muito esforço, estudo e compromisso com a transformação social para que Adriana pudesse levar hoje o nome de Bauru para a política de uma das cidades mais importantes da Alemanha e da Europa", conclui o texto.