Foi sepultado por volta das 11h deste sábado (21), em Pederneiras, o corpo do menino de quatro anos que morreu após ser atropelado na noite de sexta-feira (20). A despedida teve início ainda na noite anterior, reunindo familiares e amigos, que prestaram as últimas homenagens à criança na Organização Funerária Terra Brasil, de acordo com informações do portal Rádio Cultura de Pederneiras.
O caso aconteceu por volta das 19h30, na rua Rio Branco, no Jardim Residencial Emprel. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o menino, que completaria cinco anos de idade no dia 24 de abril, foi atingido por uma caminhonete Chevrolet S10 enquanto atravessava a via.
Segundo informações da Polícia Civil, a criança estava com o pai e outras pessoas próximas a um bar quando cruzou a rua para se aproximar de outras crianças. Momentos depois, ao retornar correndo, acabou sendo atingida pelo veículo.
O motorista relatou que trafegava em velocidade compatível com a via e foi surpreendido pela travessia repentina. Ele permaneceu no local, prestou socorro imediato e levou a vítima ao pronto-socorro da Santa Casa, acompanhado do pai. O teste do etilômetro realizado no condutor teve resultado negativo para ingestão de álcool.
De acordo com o pai da vítima em relatos à polícia, um veículo estacionado próximo à esquina pode ter comprometido a visibilidade da criança no momento do acidente. A área foi isolada para perícia e a caminhonete foi apreendida.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil. A tragédia causou grande comoção na cidade, que se mobilizou em solidariedade à família da vítima.