Uma gestante em trabalho de parto recebeu apoio da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (19), no Jardim Petrópolis, em Bauru. A mulher enfrentava trânsito intenso quando solicitou ajuda a uma equipe que realizava patrulhamento na região.

De acordo com a equipe, os policiais prestaram auxílio imediato e realizaram a escolta até a maternidade, garantindo que a gestante chegasse com segurança e a tempo para o nascimento do bebê.

A ação foi conduzida pelo cabo William, da 1ª Companhia da Polícia Militar, e pelo soldado Arruda, da 4ª Companhia. Segundo a PM, a ocorrência demonstra a atuação rápida e o compromisso dos agentes com a população.