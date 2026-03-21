21 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
COM AÇÃO PARA PÁSCOA

Bauru Basket encara a Unifacisa no ginásio Panela de Pressão

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Andrews Clayton/Bauru Basket
Duelo deste sábado (21) terá arrecadação de chocolate para ação solidária de Páscoa
Duelo deste sábado (21) terá arrecadação de chocolate para ação solidária de Páscoa

O Bauru Basket volta à quadra do ginásio Panela de Pressão neste sábado (21), às 18h, para mais um compromisso do segundo turno do NBB Caixa. O adversário será a Unifacisa, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Depois de duas rodadas longe de casa (com triunfo sobre o São José e revés para o Corinthians), o Dragão aparece na 8ª colocação, com campanha de 19 vitórias e 13 derrotas. Já o time de Campina Grande, que vem de derrota na estrada para o Sesi Franca, está mais atrás, na 12ª posição (16V - 15D).

De acordo com o técnico Paulo Jaú, as duas equipes batalham pelos mesmos objetivos dentro do campeonato. “Esse bloco ali do 7º ao 12º é muito próximo. Uma vitória ou uma derrota muda completamente o cenário. Não tem nada definido ainda nessa faixa da classificação. Por isso, precisamos fazer o nosso dever em casa. Dá pra dizer que é um confronto direto, e jogos assim exigem muita atenção”, analisou o treinador.

O comandante bauruense também ressaltou a necessidade de retomar a identidade defensiva da equipe, ponto que tem sido determinante nas melhores atuações do Dragão ao longo da temporada. “Tivemos uma semana de trabalho importante. Agora é voltar a colocar em prática aquilo que nos trouxe até aqui, principalmente a nossa defesa. Não apresentamos essa postura no jogo contra o Corinthians. Ela que sustenta o nosso jogo e nos coloca em condição de competir em alto nível”, completou Jaú, que não terá desfalques para o duelo do sábado.

Páscoa solidária

Os ingressos antecipados para a partida estão disponíveis exclusivamente pelo site baurubasket.eleventickets.com. Os valores são: R$ 15 para arquibancada, R$ 70 para cadeira numerada e R$ 90 para cadeira de quadra. Crianças de até sete anos têm direito à gratuidade, mediante retirada do ingresso de cortesia pela plataforma.

A diretoria também reforça um pedido de Páscoa: que os torcedores levem uma caixa de chocolate da marca Bis. O material arrecadado será destinado a entidades assistenciais do município.

Também vale destacar a última oportunidade para adquirir o passaporte da reta final da temporada. O programa garante acesso a todos os jogos restantes do Bauru Basket como mandante, incluindo os playoffs, além de uma série de benefícios exclusivos. São três opções disponíveis: plano de arquibancada por R$ 49,90, cadeira cativa por R$ 249,90 e cadeira de quadra por R$ 499. Os valores correspondem ao pacote completo, com possibilidade de parcelamento em até três vezes. As adesões podem ser feitas pela mesma plataforma da venda de ingressos, na aba específica do passaporte.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários