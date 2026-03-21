O Bauru Basket volta à quadra do ginásio Panela de Pressão neste sábado (21), às 18h, para mais um compromisso do segundo turno do NBB Caixa. O adversário será a Unifacisa, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Depois de duas rodadas longe de casa (com triunfo sobre o São José e revés para o Corinthians), o Dragão aparece na 8ª colocação, com campanha de 19 vitórias e 13 derrotas. Já o time de Campina Grande, que vem de derrota na estrada para o Sesi Franca, está mais atrás, na 12ª posição (16V - 15D).

De acordo com o técnico Paulo Jaú, as duas equipes batalham pelos mesmos objetivos dentro do campeonato. “Esse bloco ali do 7º ao 12º é muito próximo. Uma vitória ou uma derrota muda completamente o cenário. Não tem nada definido ainda nessa faixa da classificação. Por isso, precisamos fazer o nosso dever em casa. Dá pra dizer que é um confronto direto, e jogos assim exigem muita atenção”, analisou o treinador.