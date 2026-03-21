O Bauru Basket volta à quadra do ginásio Panela de Pressão neste sábado (21), às 18h, para mais um compromisso do segundo turno do NBB Caixa. O adversário será a Unifacisa, com transmissão ao vivo pelo YouTube.
Depois de duas rodadas longe de casa (com triunfo sobre o São José e revés para o Corinthians), o Dragão aparece na 8ª colocação, com campanha de 19 vitórias e 13 derrotas. Já o time de Campina Grande, que vem de derrota na estrada para o Sesi Franca, está mais atrás, na 12ª posição (16V - 15D).
De acordo com o técnico Paulo Jaú, as duas equipes batalham pelos mesmos objetivos dentro do campeonato. “Esse bloco ali do 7º ao 12º é muito próximo. Uma vitória ou uma derrota muda completamente o cenário. Não tem nada definido ainda nessa faixa da classificação. Por isso, precisamos fazer o nosso dever em casa. Dá pra dizer que é um confronto direto, e jogos assim exigem muita atenção”, analisou o treinador.
O comandante bauruense também ressaltou a necessidade de retomar a identidade defensiva da equipe, ponto que tem sido determinante nas melhores atuações do Dragão ao longo da temporada. “Tivemos uma semana de trabalho importante. Agora é voltar a colocar em prática aquilo que nos trouxe até aqui, principalmente a nossa defesa. Não apresentamos essa postura no jogo contra o Corinthians. Ela que sustenta o nosso jogo e nos coloca em condição de competir em alto nível”, completou Jaú, que não terá desfalques para o duelo do sábado.
Páscoa solidária
Os ingressos antecipados para a partida estão disponíveis exclusivamente pelo site baurubasket.eleventickets.com. Os valores são: R$ 15 para arquibancada, R$ 70 para cadeira numerada e R$ 90 para cadeira de quadra. Crianças de até sete anos têm direito à gratuidade, mediante retirada do ingresso de cortesia pela plataforma.
A diretoria também reforça um pedido de Páscoa: que os torcedores levem uma caixa de chocolate da marca Bis. O material arrecadado será destinado a entidades assistenciais do município.
Também vale destacar a última oportunidade para adquirir o passaporte da reta final da temporada. O programa garante acesso a todos os jogos restantes do Bauru Basket como mandante, incluindo os playoffs, além de uma série de benefícios exclusivos. São três opções disponíveis: plano de arquibancada por R$ 49,90, cadeira cativa por R$ 249,90 e cadeira de quadra por R$ 499. Os valores correspondem ao pacote completo, com possibilidade de parcelamento em até três vezes. As adesões podem ser feitas pela mesma plataforma da venda de ingressos, na aba específica do passaporte.