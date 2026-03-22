Há um movimento cético que olha para Bíblia com suspeita, como se as Escrituras fossem resultado de séculos de manipulação, distorção e interesse religioso. A imagem favorita é a do "telefone sem fio": alguém disse, outro repetiu, outro alterou, e ao final restou um texto irreconhecível. A metáfora é pobre. Além de simplista, ela é seletiva. Quase ninguém aplica esse padrão de desconfiança a outros textos da Antiguidade. Contudo quando a Bíblia é avaliada pelos critérios historiográficos, o resultado é impressionante. Quem hoje ignora o texto bíblico critica aquilo que nunca estudou com seriedade.

O primeiro ponto é a evidência bibliográfica. A pergunta é simples: quantos manuscritos existem, quão antigos são e quão estável foi o texto durante sua transmissão. Esse é um critério básico dos estudos históricos, e nele a Bíblia ocupa lugar singular na humanidade. Platão por exemplo, é lido com seriedade nas universidades, embora sua tradição manuscrita seja tardia, separada dos originais por muitos séculos. O mesmo vale para Homero. A Ilíada é um dos textos mais bem preservados do mundo clássico, e ainda assim sua documentação não se aproxima nem de longe da amplitude textual dos Testamentos bíblicos. Nem por isso alguém conclui que Platão ou Homero sejam fraudes. Ainda assim, muitos exigem da Bíblia uma prova de confiabilidade que não impõem a nenhum outro documento antigo.

No caso do Novo Testamento, a situação documental é extraordinária. Há cerca de 5.800 manuscritos gregos catalogados, além de antigas traduções em latim, siríaco, copta, armênio e outras línguas, formando vasto corpo de testemunhos. Esse dado enfraquece a caricatura do "telefone sem fio". O cristianismo primitivo não transmitiu seus escritos por uma cadeia única e linear. Os evangelhos e as cartas apostólicas circularam cedo, foram copiados em regiões diferentes e preservados por comunidades separadas geograficamente. O texto espalhou-se em rede. Quando um documento se multiplica dessa forma, em centros distintos, torna-se improvável imaginar uma adulteração total e centralizada. Qualquer mudança local seria confrontada por outras tradições textuais já existentes. A multiplicidade de manuscritos, longe de enfraquecer o texto, permite sua reconstrução com elevado grau de confiança.