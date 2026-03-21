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ESPORTE

Sesi Judô conquista 23 medalhas na Copa São Paulo

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A competição foi sediada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 12 e 15 de março
A competição foi sediada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 12 e 15 de março

O Sesi Judô esteve presente na Copa São Paulo de Judô e foi novamente destaque, inclusive enviando a maior delegação do torneio com 142 atletas. Os judocas do Sesi-SP conquistaram 23 medalhas no total, colocando o time do Sesi Judô na terceira colocação geral. A competição foi sediada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 12 e 15 de março.

Das 23 medalhas do Sesi-SP, foram cinco de ouro, nove de prata e nove de bronze. Os cinco atletas que subiram até o lugar mais alto do pódio foram: Agatha Cristofoli (Sub-21, 78kg); Alex Ryan Lima (Sub-18, 60kg); Guilherme Morais (90kg); Eduardo Furuya de Lima (66kg); e Luan Almeida (81kg).

As outras medalhas do Sesi Judô se espalharam pelas várias categorias do torneio, que conteve as disputas desde o Sub-13 até o Sênior, nos dois naipes. Além da pontuação no ranking estadual, a Copa São Paulo também aparece como oportunidade de competir em alto nível nacional e atuar na formação dos jovens atletas.

A disputa da Copa SP de Judô no Ibirapuera abriu a semana da competição, que também terá uma etapa em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista. Ainda em março, entre os dias 27 e 29, São Paulo também será sede de outra disputa nacional de grande relevância, o Campeonato Brasileiro Região V, uma das cinco fases regionais classificatórias para a etapa final.

MEDALHISTAS

Ouro

Agatha Cristofoli - Sub-21 78kg

Alex Ryan Lima - Sub-18 60kg

Eduardo Furuya de Lima - Sênior 66kg

Guilherme Morais - Sênior 90kg

Luan Almeida - Sênior 81kg

Prata

Caio Barascnevicius - Sênior 90kg

Guilherme Coronetti - Sub-21 60kg

Gustavo Reis - Sub-21 100kg

Kaua Kakuda - Sub-18 66kg

Laura Kakuka - Sub-15 40kg

Maria Eduarda Moises - Sênior 78kg

Maria Júlia Siqueira - Sênior 63kg

Vinicius Ardina - Sênior 81kg

Vitória de Siqueira - Sub-21 78kg

Bronze

Alice Pinheiro - Sub-15 40kg

Gustavo Gomes - Sênior 60kg

Gustavo Henrique - Sub-13 73kg

Gustavo Reis - Sênior 100kg

Isaque Conserva - Sênior 100kg

Julia Barreto - Sub-21 48kg

Julia Barreto - Sênior 48kg

Maria Paula Lizardo - Sênior 70kg

William Pereira Jr. - Sênior 100kg

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