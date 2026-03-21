O Sesi Judô esteve presente na Copa São Paulo de Judô e foi novamente destaque, inclusive enviando a maior delegação do torneio com 142 atletas. Os judocas do Sesi-SP conquistaram 23 medalhas no total, colocando o time do Sesi Judô na terceira colocação geral. A competição foi sediada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 12 e 15 de março.

Das 23 medalhas do Sesi-SP, foram cinco de ouro, nove de prata e nove de bronze. Os cinco atletas que subiram até o lugar mais alto do pódio foram: Agatha Cristofoli (Sub-21, 78kg); Alex Ryan Lima (Sub-18, 60kg); Guilherme Morais (90kg); Eduardo Furuya de Lima (66kg); e Luan Almeida (81kg).

As outras medalhas do Sesi Judô se espalharam pelas várias categorias do torneio, que conteve as disputas desde o Sub-13 até o Sênior, nos dois naipes. Além da pontuação no ranking estadual, a Copa São Paulo também aparece como oportunidade de competir em alto nível nacional e atuar na formação dos jovens atletas.