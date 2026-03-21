A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou recentemente a substituição das sirenes tradicionais das escolas da rede municipal por sinais sonoros musicais, mais suaves e adequados a estudantes com sensibilidade auditiva.

A iniciativa segue as diretrizes da Lei Estadual nº 18.182/2025, que orienta a adaptação dos sinais sonoros em instituições de ensino com o objetivo de garantir mais conforto e acessibilidade a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e estudantes que apresentam hipersensibilidade a sons intensos.

As sirenes convencionais, geralmente utilizadas para indicar o início e o término das aulas, podem provocar desconforto sensorial, ansiedade e até crises em crianças com maior sensibilidade auditiva. Os novos sinais possuem volume reduzido e som mais suave, tornando o ambiente escolar mais acolhedor.