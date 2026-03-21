A vacinação é uma das estratégias mais eficazes para prevenir doenças graves e proteger a população. No Brasil, apesar do Programa Nacional de Imunizações (PNI) já estar consolidado e ser reconhecido mundialmente, no final de 2025, o país ainda não havia alcançado a meta de cobertura vacinal de 95% (para a maioria das vacinas do calendário básico), porcentagem que garante a imunidade coletiva e evita a reintrodução de doenças na sociedade. Além da proteção individual, manter a carteira de vacinação atualizada é uma medida de segurança coletiva.

Assim como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a imunização faz parte da cultura de prevenção no ambiente de trabalho. Doenças como influenza, tétano, hepatite B e sarampo podem provocar complicações graves e afastamentos prolongados, impactando não apenas a saúde do trabalhador, mas também o andamento das atividades. Ao incentivar a imunização, o setor fortalece a saúde ocupacional e contribui para um ambiente de trabalho mais seguro e estável.

No mês de março, a Unidade de Bauru do Seconci-SP (Serviço Social da Construção) realizará uma campanha de conscientização à vacinação para os trabalhadores da construção civil, por meio de palestras gratuitas realizadas durante o Diálogo Diário de Segurança (DDS). As palestras podem ser agendadas pelas empresas interessadas por meio do telefone (14) 3570-1020.