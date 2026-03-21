A vacinação é uma das estratégias mais eficazes para prevenir doenças graves e proteger a população. No Brasil, apesar do Programa Nacional de Imunizações (PNI) já estar consolidado e ser reconhecido mundialmente, no final de 2025, o país ainda não havia alcançado a meta de cobertura vacinal de 95% (para a maioria das vacinas do calendário básico), porcentagem que garante a imunidade coletiva e evita a reintrodução de doenças na sociedade. Além da proteção individual, manter a carteira de vacinação atualizada é uma medida de segurança coletiva.
Assim como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a imunização faz parte da cultura de prevenção no ambiente de trabalho. Doenças como influenza, tétano, hepatite B e sarampo podem provocar complicações graves e afastamentos prolongados, impactando não apenas a saúde do trabalhador, mas também o andamento das atividades. Ao incentivar a imunização, o setor fortalece a saúde ocupacional e contribui para um ambiente de trabalho mais seguro e estável.
No mês de março, a Unidade de Bauru do Seconci-SP (Serviço Social da Construção) realizará uma campanha de conscientização à vacinação para os trabalhadores da construção civil, por meio de palestras gratuitas realizadas durante o Diálogo Diário de Segurança (DDS). As palestras podem ser agendadas pelas empresas interessadas por meio do telefone (14) 3570-1020.
"Os índices de cobertura vacinal no Brasil ainda representam um desafio contínuo para a saúde pública. A proteção não se limita ao canteiro de obras. Ao vacinar, o trabalhador protege sua família e a comunidade, reduz a circulação de vírus e contribui para ampliar a imunidade coletiva", reforça Rafael Oliveira, supervisor da Regional Bauru.
A iniciativa reforça a importância da promoção da saúde preventiva para os trabalhadores e destaca que a imunização, assim como outras práticas de segurança, deve fazer parte da rotina da construção civil.
A campanha de conscientização à vacinação, promovida pela Regional Bauru do Seconci-SP (Serviço Social da Construção), acontece ao longo do mês de março. Para o agendamento de palestras, o contato é pelo telefone (14) 3570-1020. Em Bauru, o Seconci-SP está localizado na Rua Gustavo Maciel, 16-31, no Centro.