As Normas Regulamentadoras (NRs) que estabelecem diretrizes obrigatórias de saúde e segurança no trabalho no Brasil ganham novo destaque em 2026 com a atualização da NR-1, que se torna obrigatória a partir de maio. Considerada a base de todas as demais normas, a regulamentação passa a exigir maior rigor na gestão de riscos ocupacionais, com ênfase também nos aspectos psicossociais no ambiente corporativo.

Criadas na década de 1980 pelo Ministério do Trabalho, as NRs são aplicáveis a empresas públicas, privadas e órgãos públicos. De acordo com dados oficiais, a adoção dessas normas contribuiu para evitar milhões de acidentes e milhares de mortes ao longo das últimas décadas. Atualmente, o país conta com 38 normas ativas, que variam conforme o setor e os riscos das atividades exercidas.

A NR-1, especificamente, estabelece diretrizes gerais para garantir a integridade física e a saúde dos trabalhadores, servindo como referência para as demais regulamentações. Com as atualizações recentes, a norma passa a exigir a implementação contínua do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), ampliando o olhar sobre fatores que impactam não apenas a segurança física, mas também a saúde mental dos trabalhadores.