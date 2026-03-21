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CIESP FAZ ALERTA

Bauru registra aumento de furtos em distritos industriais

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Priscila Medeiros
Muitas empresas não fazem os boletins de ocorrência, importantes para que as polícias possam combater os crimes
Muitas empresas não fazem os boletins de ocorrência, importantes para que as polícias possam combater os crimes

Empresas instaladas nos distritos industriais de Bauru têm enfrentado aumento nos casos de furtos, principalmente de cabos, fios, equipamentos de iluminação e até veículos. Diante da situação, entidades empresariais, como o Ciesp, e o poder público intensificam o diálogo com as forças de segurança e reforçam o apelo para que os crimes sejam formalmente registrados.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), responsável pelos Distritos Industriais, informou que acompanha o cenário e mantém contato permanente com a Polícia Militar, responsável pelas ações de segurança pública. Entre as medidas adotadas está a implantação do programa Muralha Paulista, em parceria com o Governo do Estado, com o objetivo de ampliar o monitoramento e reforçar a segurança no município.

Segundo a diretora titular do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) - regional de Bauru, Gisela Casarin Fedel, durante entrevista no Programa 360°, uma parceria da 96FM com o JC/JCNET, os furtos têm crescido desde o início do ano passado. "Temos dialogado com a Polícia Militar sobre ocorrências envolvendo furtos de cabos, fios e até veículos nos quatro distritos industriais, que apresentaram aumento significativo", afirmou.

Apesar da frequência dos relatos, a dirigente alerta que muitas empresas não registram boletins de ocorrência, o que compromete o trabalho das autoridades. "A Polícia Militar precisa desses registros para gerar estatísticas e, assim, justificar e planejar ações mais efetivas", explicou. Uma nova reunião entre Ciesp, Polícia Militar e empresários deve ser agendada para discutir soluções.

De acordo com o Ciesp, os crimes têm ocorrido, em sua maioria, nas áreas externas das indústrias, com a subtração de equipamentos como refletores e holofotes. Além dos prejuízos financeiros, as ocorrências podem provocar danos estruturais, como curtos-circuitos e falhas em sistemas de segurança, incluindo alarmes e cercas elétricas.

A Polícia Militar também destaca que o número reduzido de registros oficiais dificulta a mensuração real do problema e prejudica o planejamento estratégico de policiamento. O major Norberto Marsola Filho, coordenador operacional do Batalhão de Caçadores da PM em Bauru, durante entrevista no Programa 360°, ressalta que o policiamento preventivo depende diretamente das informações fornecidas pela população.

"O policiamento comunitário busca aproximar a Polícia Militar da sociedade para atuar de forma preventiva. A análise dos boletins de ocorrência e das informações repassadas permite identificar as áreas com maior necessidade de reforço policial", explicou.

Segundo o oficial, o aumento de registros em determinada região leva à intensificação do patrulhamento. Ele também destacou a atuação conjunta com a Polícia Civil para identificação e prisão dos autores dos crimes, reforçando que a participação da sociedade é essencial.

O Ciesp Bauru reafirma o compromisso com a segurança e o desenvolvimento industrial da cidade e solicita a colaboração das empresas na formalização das ocorrências, medida considerada fundamental para ampliar a eficácia das ações de combate à criminalidade nos distritos industriais.

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