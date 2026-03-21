Empresas instaladas nos distritos industriais de Bauru têm enfrentado aumento nos casos de furtos, principalmente de cabos, fios, equipamentos de iluminação e até veículos. Diante da situação, entidades empresariais, como o Ciesp, e o poder público intensificam o diálogo com as forças de segurança e reforçam o apelo para que os crimes sejam formalmente registrados.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), responsável pelos Distritos Industriais, informou que acompanha o cenário e mantém contato permanente com a Polícia Militar, responsável pelas ações de segurança pública. Entre as medidas adotadas está a implantação do programa Muralha Paulista, em parceria com o Governo do Estado, com o objetivo de ampliar o monitoramento e reforçar a segurança no município.

Segundo a diretora titular do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) - regional de Bauru, Gisela Casarin Fedel, durante entrevista no Programa 360°, uma parceria da 96FM com o JC/JCNET, os furtos têm crescido desde o início do ano passado. "Temos dialogado com a Polícia Militar sobre ocorrências envolvendo furtos de cabos, fios e até veículos nos quatro distritos industriais, que apresentaram aumento significativo", afirmou.