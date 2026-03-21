Os bisfosfonatos se incorporam no osso junto com o cálcio e faz parte dele lentamente, pois nos maxilares a remodelação é muito mais lenta. Quando se usa bisfosfonatos e se deixa de tomar, a sua eliminação também será mais lenta nos maxilares. Não adianta suspender o medicamento por 30 dias, pois não dá tempo de tirar o bisfosfonato.

Quem toma bisfosfonatos, pode ser incluído em dois grupos: 1. Dos que tomam para controlar a osteopenia e a osteoporose, geralmente sem doença sistêmica debilitante e, 2. Dos pacientes oncológicos que tomam bisfosfonatos para controlar a dor e desconforto. Estes pacientes devem ser considerados sistemicamente debilitados.

A dor em pacientes oncológicos pode ser desesperadora e todas as opções terapêuticas podem ter sido esgotadas. Esta dor está associada ao elevado nível de cálcio sanguíneo.