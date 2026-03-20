Jogando em sua cidade natal, Dani Lins orquestrou uma grande vitória do Sesi Vôlei Bauru sobre o Gerdau Minas. A equipe bauruense conquistou o triunfo em 3 sets a 2 (18x25; 25x16; 15x25; 25x23; 15x11) jogando no Ginásio Geraldão, no Recife (PE). A partida foi válida pela penúltima rodada da Superliga 25-26, disputada na noite dessa sexta-feira, 20.
Vencendo no tie-break, o Sesi Vôlei Bauru soma dois pontos e chega na marca de 40 pontos no total, com 14 vitórias e sete derrotas na campanha. O time bauruense avança para a fase eliminatória na quinta colocação e enfrentará o quarto colocado nas quartas de final.
O último desafio da equipe de Bauru será fora de casa, contra o Osasco São Cristóvão Saúde. A rodada final da primeira fase será no dia 24, terça-feira, às 21h, no Ginásio Municipal José Liberatti, com transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.
Ao final da partida, Dani Lins, capitã do Sesi Vôlei Bauru, recebeu o troféu de melhor jogadora em quadra no seu retorno ao Recife. Nia Reed, titular do time de Bauru a partir do segundo set, foi a maior pontuadora da equipe com 20 pontos.
O jogo
Para a partia em Recife contra o Gerdau Minas, o Sesi Vôlei Bauru entrou em quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Diana, Kasiely, Acosta, Mayany, Bruna Moraes e Léia.
O primeiro set começa equilibrado entre as duas equipes, com as viradas de bola sendo efetivas dos dois lados e os bloqueios tendo dificuldades. O Sesi Vôlei Bauru segura a vantagem até a metade da parcial, com bom trabalho de Diana e Mayany nas passagens de saque. O Gerdau Minas se recupera no set e tem ótima sequência de saques, passando a frente e abrindo cinco pontos de vantagem, forçando as duas paradas de Henrique Modenesi. A recepção bauruense tem dificuldade na reta final e o time mineiro fecha em 18x25.
O segundo set se inicia no mesmo roteiro da parcial anterior: o Sesi Vôlei Bauru segura a vantagem mínima de um jogo muito equilibrado. A vantagem bauruense cresce na chegada de Dani Lins ao saque, pressionando a recepção minastenista e pontuando no fundamento. Mesmo usando as duas paradas, o Gerdau Minas aumenta a quantidade de erros no set, e o Sesi Vôlei Bauru domina as ações na reta final, fechando com bloqueio de Diana em 25 a 16.
No terceiro set, o domínio é amplo do Gerdau Minas, pressionando e pontuando nos saques desde o início da parcial. O Sesi Vôlei Bauru tem dificuldade nas viradas de bola e vê o rival mineiro abrir oito pontos de vantagem. Mesmo com usando suas duas pausas, o time bauruense não consegue uma sequência de pontos para diminuir a diferença, e o time de Belo Horizonte fecha em 15 a 25.
Precisando vencer para sobreviver na partida, o Sesi Vôlei Bauru volta a ter a vantagem mínima na abertura do quarto set. Com mais volume de jogo e controle dos contra-ataques, a equipe bauruense abre vantagem, mas vê o Gerdau Minas se recuperar nos pontos de bloqueio e virar o placar. Após conquistar a virada de bola, o Sesi Vôlei Bauru tem ótima passagem de Kasiely no saque, para ter 20 a 16 chegando na reta final do set. O jogo chega a ficar empatado novamente em 21 a 21 nos contra-ataques minastenistas, mas o time de Bauru controla as viradas de bola para fechar na vantagem mínima em 25 a 23 com Nia Reed e forçar o tie-break.
O set desempate inicia com os dois times trocando boas sequências, mas o Sesi Vôlei Bauru toma a liderança com ótimo aproveitamento de Nia Reed nos contra-ataques. Mantendo uma ótima distribuição ofensiva nas viradas de bola, o time de Bauru chega em 11 a 7, e o Gerdau Minas tenta responder com o pedido de tempo. A equipe minastenista tenta uma reação tardia no set mais curto, chega em 13 a 11 com Thaisa no saque, mas o Sesi Vôlei Bauru recupera a virada de bola e fecha no contra-ataque de Nia Reed em 15 a 11.