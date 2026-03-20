Jogando em sua cidade natal, Dani Lins orquestrou uma grande vitória do Sesi Vôlei Bauru sobre o Gerdau Minas. A equipe bauruense conquistou o triunfo em 3 sets a 2 (18x25; 25x16; 15x25; 25x23; 15x11) jogando no Ginásio Geraldão, no Recife (PE). A partida foi válida pela penúltima rodada da Superliga 25-26, disputada na noite dessa sexta-feira, 20.

Vencendo no tie-break, o Sesi Vôlei Bauru soma dois pontos e chega na marca de 40 pontos no total, com 14 vitórias e sete derrotas na campanha. O time bauruense avança para a fase eliminatória na quinta colocação e enfrentará o quarto colocado nas quartas de final.

O último desafio da equipe de Bauru será fora de casa, contra o Osasco São Cristóvão Saúde. A rodada final da primeira fase será no dia 24, terça-feira, às 21h, no Ginásio Municipal José Liberatti, com transmissão do Sportv 2 e Volleyball World TV.