A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdurb) instalou um radar fixo de velocidade na avenida Comendador José da Silva Martha, em Bauru. O equipamento foi colocado no quarteirão 12, no sentido Praça Portugal/Recinto Mello Moraes, com o objetivo de aumentar a segurança no trânsito e reduzir o excesso de velocidade.

Com esse, Bauru passa a contar com 37 radares monitorando a velocidade. De acordo com a Emdurb, a implantação ocorreu após estudos técnicos que apontaram a necessidade de fiscalização eletrônica no trecho. O limite de velocidade permitido na via é de 50 km/h. O radar ainda passará por uma fase inicial de ajustes e, posteriormente, será aferido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Somente após essa etapa o equipamento estará apto a registrar infrações.

A previsão é que o início da fiscalização ocorra entre o fim de março e o começo de abril. A data exata para o início das autuações será divulgada oficialmente.