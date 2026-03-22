Jaú - Na próxima segunda-feira (23), Jaú (47 quilômetros de Bauru) recebe a visita do Secretário de Estado de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena. O evento será realizado às 19h, no auditório do Sincomércio, na rua Rolando D’Amico, 381, na Vila Assis, e marcará o lançamento oficial da "Estância Turística de Jaú".

No último mês de dezembro, a cidade foi elevada a esta categoria pelo Governo do Estado, em um reconhecimento ao potencial turístico histórico, gastronômico e de compras do município.

Com isso, Jaú passa a ter acesso a mais recursos para a realização de projetos na área do turismo, o que vai estimular a geração de empregos e renda, de acordo com nota da administração municipal.