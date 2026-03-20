Itapuí - Uma grande operação policial realizada nesta sexta-feira (20) resultou na prisão de sete pessoas suspeitas de integrar organização criminosa para o tráfico de drogas que atuava em Itapuí (44 quilômetros de Bauru) e região. A ação, denominada “Argos 2”, foi coordenada pela Polícia Civil e contou com apoio de equipes da Delegacia Seccional de Jaú, Polícia Militar (PM) e Canil do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13º Baep), no total de cerca de 40 policiais civis e militares.

As investigações apontavam que o grupo era liderado por D.F.C.C. e atuava principalmente no Jardim Alvorada, onde havia intensa movimentação de usuários. Segundo a polícia, os criminosos utilizavam diversos imóveis para armazenar e fracionar entorpecentes, dificultando a ação das autoridades.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em vários endereços, os policiais localizaram porções de crack, cocaína e maconha, além de dinheiro, celulares e balança de precisão. Parte da droga era escondida em fundos de residências, terrenos baldios e até em compartimentos improvisados entre imóveis, confirmando o esquema sofisticado de ocultação.