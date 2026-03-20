Itapuí - Uma grande operação policial realizada nesta sexta-feira (20) resultou na prisão de sete pessoas suspeitas de integrar organização criminosa para o tráfico de drogas que atuava em Itapuí (44 quilômetros de Bauru) e região. A ação, denominada “Argos 2”, foi coordenada pela Polícia Civil e contou com apoio de equipes da Delegacia Seccional de Jaú, Polícia Militar (PM) e Canil do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13º Baep), no total de cerca de 40 policiais civis e militares.
As investigações apontavam que o grupo era liderado por D.F.C.C. e atuava principalmente no Jardim Alvorada, onde havia intensa movimentação de usuários. Segundo a polícia, os criminosos utilizavam diversos imóveis para armazenar e fracionar entorpecentes, dificultando a ação das autoridades.
Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em vários endereços, os policiais localizaram porções de crack, cocaína e maconha, além de dinheiro, celulares e balança de precisão. Parte da droga era escondida em fundos de residências, terrenos baldios e até em compartimentos improvisados entre imóveis, confirmando o esquema sofisticado de ocultação.
Em um dos pontos investigados, duas pessoas foram flagradas com entorpecentes e um celular que havia sido entregue por um usuário como pagamento por drogas. Em outro imóvel, foram encontradas porções de maconha, além de conversas em celular que reforçam a prática do tráfico.
Paralelamente, no decorrer das diligências, um dos alvos da operação foi localizado entrando em um veículo na companhia de outro indivíduo. Após acompanhamento policial, o carro foi abordado na estrada do Baririzinho. No interior do veículo, os agentes policiais encontraram aproximadamente três quilos de maconha, além de uma balança de precisão. Os dois homens, de 31 e 34 anos, foram presos em flagrante.
Ao todo, sete pessoas foram detidas durante a operação. Todos os presos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde permanecem à disposição da Justiça e aguardam a realização de audiência de custódia.