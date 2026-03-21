A ViaRondon informa que dará continuidade aos trabalhos iniciados nesta semana na grelha de drenagem e realizará uma nova interdição parcial da via marginal leste da rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura da avenida Duque de Caxias, em Bauru, entre este sábado (21) e segunda-feira (23).

Durante o período, segundo a concessionária, as faixas 2 e 3 da marginal leste serão fechadas no sentido Interior-Capital das 9h de sábado até as 7h de segunda-feira.

Além disso, a rua Capitão Alcides operará em sentido único de circulação na altura do quarteirão 6, apenas para saída da marginal no sentido bairro.