21 de março de 2026
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SEQUENCIA DAS OBRAS

ViaRondon realiza nova interdição na marginal leste em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Google/Reprodução
As faixas 2 e 3 da marginal leste serão fechadas no sentido Interior-Capital das 9h de sábado até as 7h de segunda-feira
As faixas 2 e 3 da marginal leste serão fechadas no sentido Interior-Capital das 9h de sábado até as 7h de segunda-feira

A ViaRondon informa que dará continuidade aos trabalhos iniciados nesta semana na grelha de drenagem e realizará uma nova interdição parcial da via marginal leste da rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura da avenida Duque de Caxias, em Bauru, entre este sábado (21) e segunda-feira (23).

Durante o período, segundo a concessionária, as faixas 2 e 3 da marginal leste serão fechadas no sentido Interior-Capital das 9h de sábado até as 7h de segunda-feira.

Além disso, a rua Capitão Alcides operará em sentido único de circulação na altura do quarteirão 6, apenas para saída da marginal no sentido bairro.

Os motoristas que estiverem na rua Capitão Alcides e pretendem acessar a via marginal deverão antecipar a saída e utilizar a rua Goiás, no sentido da avenida Duque de Caxias.

Durante a realização dos serviços, o trecho estará devidamente sinalizado. A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização implantada no local.

Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços poderão ser adiados e reprogramados. A ViaRondon agradece a compreensão dos usuários e reforça seu compromisso com a segurança viária.

Para informações, os usuários podem entrar em contato com a ViaRondon pelo telefone 0800 72 99 300 ou pelo WhatsApp (14) 99874-9424.

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