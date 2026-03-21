O Governo de São Paulo e o Fundo Social de São Paulo farão a entrega de veículos a 21 municípios da região de Bauru na próxima segunda-feira (23), em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes.

Nesta etapa, estão contempladas as cidades de Agudos, Arealva, Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Cafelândia, Dois Córregos, Duartina, Getulina, Guaiçara, Iacanga, Igaraçu do Tietê, Itapuí, Lençóis Paulista, Lins, Macatuba, Mineiros do Tietê, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga e Promissão.

A definição e priorização dos municípios contemplados segue critérios técnicos, privilegiando as áreas com estrutura operacional reduzida e proporcionando melhor atendimento à população em situação de vulnerabilidade.