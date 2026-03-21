21 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
FUNDO SOCIAL

Governo de SP entrega 21 veículos a cidades da região de Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Governo do Estado/Divulgação
A definição e priorização dos municípios contemplados segue critérios técnicos, privilegiando as áreas com estrutura operacional reduzida
A definição e priorização dos municípios contemplados segue critérios técnicos, privilegiando as áreas com estrutura operacional reduzida

O Governo de São Paulo e o Fundo Social de São Paulo farão a entrega de veículos a 21 municípios da região de Bauru na próxima segunda-feira (23), em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes.

Nesta etapa, estão contempladas as cidades de Agudos, Arealva, Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Cafelândia, Dois Córregos, Duartina, Getulina, Guaiçara, Iacanga, Igaraçu do Tietê, Itapuí, Lençóis Paulista, Lins, Macatuba, Mineiros do Tietê, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga e Promissão.

A definição e priorização dos municípios contemplados segue critérios técnicos, privilegiando as áreas com estrutura operacional reduzida e proporcionando melhor atendimento à população em situação de vulnerabilidade.

A cerimônia de entrega também celebra os 58 anos da Fundação e integra a segunda etapa do Programa de Equipagem, somando 550 municípios atendidos em todo o Estado.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários