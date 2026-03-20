Lins - Na tarde desta sexta-feira (20), um caminhão sem freios desceu desgovernado a rua 7 de setembro, atingiu carros e motos no cruzamento com a avenida Tiradentes e caiu no córrego Campestre, no centro de Lins (102 quilômetros de Bauru).

Conforme informações apuradas pela página NovaTv, que acompanhou a ocorrência no local, o veículo bateu em quatro carros e ao menos uma motocicleta antes de romper grade de proteção e despencar no córrego.

O condutor do caminhão e um motociclista foram socorridos conscientes por equipes de resgate e levados para a Santa Casa do município. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.