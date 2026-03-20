20 de março de 2026
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EM LINS

Caminhão perde o freio, atinge veículos e cai em córrego; VÍDEO

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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NovaTv/Reprodução
Acidente ocorreu no cruzamento da rua 7 de setembro com a avenida Tiradentes, na região central
Acidente ocorreu no cruzamento da rua 7 de setembro com a avenida Tiradentes, na região central

Lins - Na tarde desta sexta-feira (20), um caminhão sem freios desceu desgovernado a rua 7 de setembro, atingiu carros e motos no cruzamento com a avenida Tiradentes e caiu no córrego Campestre, no centro de Lins (102 quilômetros de Bauru).

Conforme informações apuradas pela página NovaTv, que acompanhou a ocorrência no local, o veículo bateu em quatro carros e ao menos uma motocicleta antes de romper grade de proteção e despencar no córrego.

O condutor do caminhão e um motociclista foram socorridos conscientes por equipes de resgate e levados para a Santa Casa do município. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

Uma câmera de segurança de um imóvel próximo registrou o momento das colisões. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

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