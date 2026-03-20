O Somos Vôlei Bauru abriu uma rifa online de camiseta autografada pela capitã do Sesi Vôlei Bauru, Dani Lins. O valor arrecadado reforçará o projeto inclusivo que reúne 50 mulheres da melhor idade em elencos competitivos e escolinha gratuita.
“Peço a colaboração das pessoas que, assim como nós, amam o voleibol. E é, sem dúvida, um prêmio muito especial”, diz o técnico do Somos Vôlei Bauru, Carlos Lenta.
Dani Lins acumula mais de 30 medalhas de ouro desde o início de carreira, em 1988, no colégio de sua cidade natal, Recife (PE). Com a Seleção Brasileira, foi campeã e melhor levantadora no Pan-Americano do México em 2011 e, em 2012, campeã olímpica em Londres.
Pelo Sesi Vôlei Bauru, onde joga desde 2019, Dani Lins venceu a Supercopa de 2022 e foi eleita a melhor levantadora da Superliga 2024/2025 – título que já havia conquistado três vezes antes na competição.
O Somos Vôlei Bauru tem patrocínio de Poloar Bauru, PCA Engenharia Térmica, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig. A idealização é da Associação Garra de Tigre. Apoio: Semel.
Serviço
Para participar da rifa, acesse: https://rifapersonalizada.com.br/somos-volei-bauru-V2eGj6
Mais informações pelo telefone (14) 14 99671-5249.