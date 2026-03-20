O Somos Vôlei Bauru abriu uma rifa online de camiseta autografada pela capitã do Sesi Vôlei Bauru, Dani Lins. O valor arrecadado reforçará o projeto inclusivo que reúne 50 mulheres da melhor idade em elencos competitivos e escolinha gratuita.

“Peço a colaboração das pessoas que, assim como nós, amam o voleibol. E é, sem dúvida, um prêmio muito especial”, diz o técnico do Somos Vôlei Bauru, Carlos Lenta.

Dani Lins acumula mais de 30 medalhas de ouro desde o início de carreira, em 1988, no colégio de sua cidade natal, Recife (PE). Com a Seleção Brasileira, foi campeã e melhor levantadora no Pan-Americano do México em 2011 e, em 2012, campeã olímpica em Londres.