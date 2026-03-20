Uma onça parda foi flagrada por pescadores, no final da tarde desta sexta-feira (20), atravessando o rio Tietê entre as cidades de Arealva e Itaju, nas proximidades da travessia da balsa.

Fábio Manuel de Campos, que mora em Bauru, mas tem um rancho em um condomínio em Itaju, conta que o flagrante ocorreu quando um grupo de amigos saía para pescar.

Um vídeo gravado pelos pescadores, e enviado a ele, mostra o felino atravessando o rio Tietê de Arealva em direção a uma área de mata fechada na margem oposta, em Itaju.