20 de março de 2026
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DE AREALVA ATÉ ITAJU

Onça é flagrada por pescadores nadando no Tietê na região; VÍDEO

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/redes sociais
O animal chega a olhar para o grupo várias vezes quando percebe que a embarcação está próxima
O animal chega a olhar para o grupo várias vezes quando percebe que a embarcação está próxima

Uma onça parda foi flagrada por pescadores, no final da tarde desta sexta-feira (20), atravessando o rio Tietê entre as cidades de Arealva e Itaju, nas proximidades da travessia da balsa.

Fábio Manuel de Campos, que mora em Bauru, mas tem um rancho em um condomínio em Itaju, conta que o flagrante ocorreu quando um grupo de amigos saía para pescar.

Um vídeo gravado pelos pescadores, e enviado a ele, mostra o felino atravessando o rio Tietê de Arealva em direção a uma área de mata fechada na margem oposta, em Itaju.

O animal chega a olhar para o grupo várias vezes quando percebe que a embarcação está próxima. Os pescadores, por sua vez, tentam manter distância em respeito a ele.

"Jaguatirica eu já vi. Elas sempre fogem assustadas quando veem a gente. Agora uma onça desse tamanho, e nadando, eu nunca tinha visto. É a primeira vez", declara Fábio.

Onça saindo do rio em direção a uma área de mata
Onça saindo do rio em direção a uma área de mata

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