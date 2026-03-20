Uma onça parda foi flagrada por pescadores, no final da tarde desta sexta-feira (20), atravessando o rio Tietê entre as cidades de Arealva e Itaju, nas proximidades da travessia da balsa.
Fábio Manuel de Campos, que mora em Bauru, mas tem um rancho em um condomínio em Itaju, conta que o flagrante ocorreu quando um grupo de amigos saía para pescar.
Um vídeo gravado pelos pescadores, e enviado a ele, mostra o felino atravessando o rio Tietê de Arealva em direção a uma área de mata fechada na margem oposta, em Itaju.
O animal chega a olhar para o grupo várias vezes quando percebe que a embarcação está próxima. Os pescadores, por sua vez, tentam manter distância em respeito a ele.
"Jaguatirica eu já vi. Elas sempre fogem assustadas quando veem a gente. Agora uma onça desse tamanho, e nadando, eu nunca tinha visto. É a primeira vez", declara Fábio.