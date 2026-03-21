Nossa pele está mudando o tempo todo, mas os sinais do envelhecimento a gente começa a perceber mais depois dos 30 anos, quando a produção de colágeno dá uma baixada. Para algumas pessoas, isso pode até começar antes, sobretudo com hábitos ruins (alô, cigarro e excesso de açúcar e álcool) e falta de protetor solar.
Então, a partir dos 30, o que acontece com nossa pele e quais devem ser os cuidados mais indicados? Década a década, eu conto tudo pra você a seguir.
Pele aos 30 anos: diminuição gradual de colágeno e elastina
É a fase em que começam a surgir as primeiras alterações estruturais da pele, mesmo que discretas. Há uma redução gradual da produção de colágeno e elastina, diminuição da renovação celular e início da perda da capacidade de retenção de água. Isso se torna visível em linhas finas - especialmente na região periocular e frontal -, textura menos uniforme, poros mais evidentes e maior propensão a manchas, resultado do dano solar acumulado.
Os cuidados nessa década devem ter foco preventivo e estimulador. O uso diário e rigoroso de protetor solar é a principal estratégia antienvelhecimento. Ativos como retinoides, antioxidantes (vitamina C, ácido ferúlico, vitamina E) e ácidos suaves ajudam a estimular o colágeno, uniformizar o tom e melhorar a textura.
Em consultório, procedimentos como peelings químicos superficiais, lasers não ablativos, bioestimuladores leves e toxina botulínica em doses preventivas podem preservar a qualidade da pele e retardar o aparecimento de sinais mais marcantes.
Pele aos 40 anos: envelhecimento mais evidente
Aos 40 anos, o envelhecimento da pele fica mais evidente, com queda acentuada da produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico. A pele perde firmeza e viço, surgem rugas mais estáticas, flacidez inicial e alterações no contorno facial. Também há maior irregularidade do tom, com manchas solares mais persistentes, além de ressecamento progressivo.
Nessa fase, os cuidados devem ser mais estratégicos e combinados. A fotoproteção diária segue indispensável, associada ao uso de retinoides, antioxidantes e ativos hidratantes reparadores.
Em consultório, tratamentos como bioestimuladores de colágeno, lasers fracionados, ultrassom microfocado, peelings médios e preenchimentos com ácido hialurônico ajudam a melhorar a firmeza, textura e sustentação da pele.
Pele aos 50 anos: afinamento com as mudanças hormonais
Aos 50 anos, as alterações se intensificam, especialmente em decorrência das mudanças hormonais associadas à menopausa. Há queda significativa do colágeno, afinamento da pele, perda de elasticidade e redução da produção sebácea, o que leva a maior ressecamento e sensibilidade.
Os cuidados devem focar reparação, estímulo dérmico e reposição de volume quando indicado. A fotoproteção continua essencial, aliada a dermocosméticos com retinoides, antioxidantes potentes, ceramidas e ativos restauradores da barreira cutânea.
Em consultório, bioestimuladores de colágeno, ultrassom microfocado, lasers fracionados, peelings médios a profundos e preenchimentos com ácido hialurônico ajudam a melhorar firmeza, qualidade da pele e harmonia facial.
Pele a partir dos 60 anos: questões de vascularização e afinamento
Entre os 60 e 70 anos, o envelhecimento cutâneo é marcado por alterações estruturais profundas. Há acentuado afinamento da epiderme e da derme, redução importante do colágeno, elastina e vascularização, além de menor atividade das glândulas sebáceas e sudoríparas. A pele torna-se mais seca, frágil e suscetível a lesões, com flacidez pronunciada, rugas profundas, ptose dos tecidos e manchas solares extensas.
Nessa fase, os cuidados devem priorizar proteção, conforto e estímulo gradual da pele. A fotoproteção diária permanece indispensável, associada a hidratantes intensivos com ceramidas, ácidos graxos e agentes calmantes, além de retinoides em concentrações ajustadas à tolerância cutânea.
Em consultório, tratamentos como bioestimuladores de colágeno, lasers fracionados não ablativos, ultrassom microfocado e peelings superficiais podem melhorar a qualidade da pele e a flacidez.
Resumindo? Não importa a década, o importante é estar em dia com o dermatologista e jamais abandonar o uso do filtro solar, hidratante e vitamina C. Boa alimentação e ingestão de água também fazem a diferença.
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027