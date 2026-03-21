Nossa pele está mudando o tempo todo, mas os sinais do envelhecimento a gente começa a perceber mais depois dos 30 anos, quando a produção de colágeno dá uma baixada. Para algumas pessoas, isso pode até começar antes, sobretudo com hábitos ruins (alô, cigarro e excesso de açúcar e álcool) e falta de protetor solar.

Então, a partir dos 30, o que acontece com nossa pele e quais devem ser os cuidados mais indicados? Década a década, eu conto tudo pra você a seguir.

Pele aos 30 anos: diminuição gradual de colágeno e elastina