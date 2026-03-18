Na noite desta quarta-feira (18), servidores públicos aprovaram durante assembleia geral extraordinária a proposta de reajuste salarial de 5,12% apresentada pela Prefeitura de Bauru, além de 4,26% de aumento no abono pecuniário. De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm), as medidas representam um avanço concreto, ganho real e valorização efetiva da categoria.

A pauta de reivindicações da Campanha Salarial de 2026, construída coletivamente pelos funcionários municipais com base nas demandas e prioridades da categoria, foi protocolada no Executivo em fevereiro. No último dia 13, dirigentes do Sinserm se reuniram com representantes da prefeitura para receber a resposta oficial da administração e, nesta quarta, a proposta foi colocada em votação e aprovada.

"Após anos marcados por perdas inflacionárias, frustrações acumuladas e ausência de políticas consistentes de recomposição salarial, a Campanha Salarial de 2026 rompe esse ciclo. Pela primeira vez em muitos anos, trabalhadores do serviço público municipal conquistam reajuste acima da inflação, resultado de um processo que combinou organização da base, maturidade nas decisões e negociação responsável com o Poder Executivo", declarou a entidade, em nota.