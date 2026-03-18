Na noite desta quarta-feira (18), servidores públicos aprovaram durante assembleia geral extraordinária a proposta de reajuste salarial de 5,12% apresentada pela Prefeitura de Bauru, além de 4,26% de aumento no abono pecuniário. De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm), as medidas representam um avanço concreto, ganho real e valorização efetiva da categoria.
A pauta de reivindicações da Campanha Salarial de 2026, construída coletivamente pelos funcionários municipais com base nas demandas e prioridades da categoria, foi protocolada no Executivo em fevereiro. No último dia 13, dirigentes do Sinserm se reuniram com representantes da prefeitura para receber a resposta oficial da administração e, nesta quarta, a proposta foi colocada em votação e aprovada.
"Após anos marcados por perdas inflacionárias, frustrações acumuladas e ausência de políticas consistentes de recomposição salarial, a Campanha Salarial de 2026 rompe esse ciclo. Pela primeira vez em muitos anos, trabalhadores do serviço público municipal conquistam reajuste acima da inflação, resultado de um processo que combinou organização da base, maturidade nas decisões e negociação responsável com o Poder Executivo", declarou a entidade, em nota.
Ainda segundo o Sinserm, outro marco histórico aprovado é a instituição de uma complementação salarial garantindo que, a partir deste ano, nenhum servidor público de Bauru receberá menos que o mínimo estabelecido como salário-base. "A medida impacta diretamente mais de 1.000 famílias, corrigindo distorções históricas e reafirmando um princípio básico de dignidade no serviço público", afirma.
A assembleia também deliberou pela implementação, em âmbito municipal, da Lei Complementar n.º 226/2026, que revoga os efeitos do congelamento do tempo de serviço imposto durante a pandemia. Com isso, volta a ser contabilizado o período de 583 dias, permitindo a retomada de direitos como anuênios, biênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos de evolução funcional, além da possibilidade de pagamento retroativo desses direitos.
"O resultado alcançado não é fruto do acaso. Ele decorre de um trabalho sério, construído desde o início do ano, envolvendo diálogo permanente entre servidores, sindicato e Poder Público. Um processo que exigiu responsabilidade, firmeza e, sobretudo, compromisso com resultados concretos", ressaltou o Sindicato.