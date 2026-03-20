O livro “Dos Vales da Mantiqueira ao Sertão da Noroeste: A trajetória de uma família caipira”, da autora Maria Raquel Carneiro, será lançado neste sábado (21), às 19h, na Biblioteca Rodrigues de Abreu, localizada na avenida Nações Unidas, quadra 8, Centro, em Bauru. O evento é aberto ao público.

De acordo com a sinopse, a obra propõe uma imersão na história da família Carneiro a partir de documentos antigos, relatos orais e fotografias preservadas ao longo de gerações. Com esse material, a autora reconstrói mais de dois séculos de memória coletiva, conectando trajetórias pessoais a momentos marcantes da história do Brasil.

O livro percorre desde a imigração portuguesa e o ciclo do ouro em Minas Gerais até a travessia da Serra da Mantiqueira e a ocupação do sertão paulista no século XIX. Ao entrelaçar genealogia e contexto histórico, Maria Raquel revela a formação de uma linhagem marcada por migrações, laços familiares, fé, trabalho e resistência cultural.